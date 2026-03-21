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Modica | Sport

Modica Calcio. Al “Pietro Scollo” la città è pronta a festeggiare questa grande stagione contro l’Acquedolcese

Radiocronaca domenica all'interno di Rtm Sport con Luca Basile in studio, dallo stadio Marco Baglieri
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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 21 marzo 2026 – Una gara che tutta la città stava aspettando, quella in cui festeggiare un titolo atteso da tanti anni. Il Modica Calcio ha conquistato la matematica promozione in Serie D domenica scorsa vincendo contro la Leonzio, adesso è tempo di festeggiare questo fantastico traguardo davanti ai propri tifosi.
Al “Pietro Scollo” arriva l’Acquedolcese, formazione che è ancora in corsa per raggiungere una matematica salvezza che sembra difficile da raggiungere, ma resta l’obiettivo di disputare i playout con la migliore classifica possibile per agevolare la corsa alla categoria.
I ragazzi allenati da mister Raciti hanno già espresso la loro volontà di onorare le ultime gare che accompagneranno la fine di questa stagione anche in vista della Supercoppa di fine anno contro la vincente del Girone A di Eccellenza Siciliana. Da considerare anche la sfida personale dei bomber che vorranno quanto più possibile avvicinarsi alla vetta della classifica marcatori.
Lo spettacolo in campo, dunque, non mancherà, così come non potrà mancare quello fuori dal campo con la società che ha organizzato diversi momenti per godere di una giornata all’insegna dei colori rossoblu insieme a tutta la città, momenti utili a celebrare questa grande stagione e i suoi protagonisti.
Di seguito l’elenco dei convocati per la sfida di Domenica 22 Marzo alle 15:00 al “Pietro Scollo” di Modica:
Portieri: Romano, Truppo, Floridia
Difensori: Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangare, Intzidis.
Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello, Fravola.
Attaccanti: Savasta, Torres, Bonanno.

La radiocronaca sarà trasmessa su RTM e RTMONAIR, dalle 14:55. Marco Baglieri dallo stadio, Luca Basile dallo studio.

© Riproduzione riservata
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