Pozzallo, scontro sui tributi: via libera all’esternalizzazione. Italia Viva: «Scelta ingiusta, pagheranno i cittadini»

POZZALLO, 21 Marzo 2026 – Il Consiglio Comunale di Pozzallo ha approvato, nella seduta di ieri, la modifica al regolamento per la riscossione dei tributi. Un passaggio tecnico che, di fatto, apre la strada all’esternalizzazione del servizio a società private, scatenando la dura reazione politica di Italia Viva.

La delibera, proposta dalla Giunta Comunale (composta dal sindaco Ammatuna e dagli assessori Monte, Azzarelli, Giannone e Cannizzaro), ha ricevuto il parziale via libera dai consiglieri di maggioranza Zocco, Sparacino, Franco Giannone, Ballatore, Sudano e Francesco Ammatuna.

Al momento del voto non era presente in aula il consigliere di Italia Viva, Uccio Agosta, che già nella precedente seduta si era astenuto. Un’assenza che il partito definisce come un «segnale politico di netta distanza» da un percorso amministrativo non condiviso.

Secondo gli esponenti di Italia Viva Pozzallo, l’affidamento della riscossione a privati rappresenta un rischio concreto per le tasche dei contribuenti pozzallesi.

“L’esternalizzazione espone i cittadini a procedure estremamente aggressive”, si legge nella nota del partito. “Una società privata, mossa dalla logica del profitto e dell’aggio, ha il potere di procedere al pignoramento diretto dei conti correnti dei debitori”.

Italia Viva ribadisce la propria contrarietà storica a questo modello di gestione, elencando quattro criticità fondamentali:

1. Indebolimento della struttura comunale: la perdita di controllo diretto su una funzione essenziale dell’ente.

2. Aumento dei costi: maggiori oneri che ricadrebbero direttamente sulle famiglie.

3. Mancanza di programmazione: una scelta definita “improvvisata” e priva di una visione di lungo periodo.

4. Tutela della comunità: il timore che la logica del profitto prevalga sul rispetto del contribuente.

La proposta alternativa

Contro il modello delle società private, il partito di Agosta propone una gestione interamente interna, fondata su “responsabilità, competenza e personale comunale qualificato”.

«Continueremo a opporci a scelte che mettono le mani nelle tasche dei cittadini», conclude la nota di Italia Viva. «Pozzallo non può essere trattata così».

Salva