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Tragedia sulla Pozzallo-Ispica: camion si ribalta dopo uno scontro, morto il conducente

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POZZALLO, 19 marzo 2026 – Un gravissimo incidente stradale si è consumato intorno alle 11 lungo la SP 66, l’arteria che collega Pozzallo a Ispica. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di una vittima: a perdere la vita  il conducente di un mezzo pesante, un 71enne di Ispica.

Secondo le primissime testimonianze raccolte sul posto, la dinamica sembrerebbe essere riconducibile a un violento tamponamento. Un autocarro, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, avrebbe urtato un’autovettura condotta da un 60enne che procedeva nella stessa direzione.

A seguito dell’impatto, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo: il camion si è ribaltato su un fianco, finendo la sua corsa ai margini della carreggiata (o ostruendo parte della sede stradale). Per l’autotrasportatore, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti il 118 i cui i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione, ma hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, i carabinieri per i rilievi e la polizia locale di Pozzallo, per regolamentare la viabilità.

 

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