Modica, scontro tra scooter e auto in Corso Umberto: ferita una giovane

Modica, 19 marzo 2026 – Mattinata di paura nel cuore di Modica per un incidente stradale che ha visto coinvolti uno scooter e una Toyota Yaris. Lo scontro è avvenuto lungo Corso Umberto I, l’arteria principale del centro cittadino, proprio mentre la zona era frequentata da residenti, lavoratori e studenti. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi sarebbero entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Ad avere la peggio è stata la giovane ragazza che si trovava a bordo del ciclomotore: a seguito dell’impatto con la vettura, la giovane è sbalzata dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena. La ragazza, rimasta sempre cosciente, ha riportato una frattura alla gamba. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica per gli accertamenti radiologici e le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: il traffico in pieno centro è rimasto temporaneamente bloccato per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, creando lunghe code in entrata e in uscita dalla città bassa. La situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.

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