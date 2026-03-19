  • 19 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Marzo 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, scontro tra scooter e auto in Corso Umberto: ferita una giovane

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 marzo 2026 – Mattinata di paura nel cuore di Modica per un incidente stradale che ha visto coinvolti uno scooter e una Toyota Yaris. Lo scontro è avvenuto lungo Corso Umberto I, l’arteria principale del centro cittadino, proprio mentre la zona era frequentata da residenti, lavoratori e studenti. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi sarebbero entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Ad avere la peggio è stata la giovane ragazza che si trovava a bordo del ciclomotore: a seguito dell’impatto con la vettura, la giovane è sbalzata dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena. La ragazza, rimasta sempre cosciente, ha riportato una frattura alla gamba. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica per gli accertamenti radiologici e le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: il traffico in pieno centro è rimasto temporaneamente bloccato per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, creando lunghe code in entrata e in uscita dalla città bassa. La situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.

 

© Riproduzione riservata
594670

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube