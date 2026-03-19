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Attualità | chiaramonte gulfi

Chiaramonte Gulfi. Inaugurata l’Aula Immersiva presso l’Istituto “Serafino Amabile Guastella“

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Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 19 marzo 2026 – A Chiaramonte Gulfi da oggi si apre una nuova frontiera per la didattica innovativa: è stata infatti inaugurata l’Aula Immersiva presso l’Istituto “Serafino Amabile Guastella”, uno spazio tecnologico all’avanguardia pensato per trasformare l’esperienza educativa degli studenti.
Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti istituzionali e del mondo scolastico, tra cui il sindaco Mario Cutello, l’assessore Presti Iacono e la dirigente scolastica territoriale, dott.ssa Daniela Mercante. L’evento ha segnato un momento significativo per la comunità scolastica locale, sottolineando l’impegno verso un’educazione sempre più moderna.
L’aula immersiva rappresenta un ambiente didattico innovativo in cui le nuove tecnologie diventano strumenti centrali per l’apprendimento. Grazie a soluzioni interattive e coinvolgenti, gli studenti potranno esplorare contenuti in modo dinamico, sviluppando maggiore curiosità, creatività e partecipazione attiva. Un approccio che punta a rendere l’apprendimento più profondo e significativo, in linea con le sfide educative contemporanee.
Durante l’inaugurazione è stato espresso un sentito ringraziamento al dirigente scolastico, prof. Spiraglia, a tutto il personale ATA e ai docenti dell’istituto. Il loro contributo, fatto di professionalità, dedizione e passione, è stato determinante per la realizzazione del progetto e continua a rappresentare un pilastro fondamentale nella costruzione del futuro delle nuove generazioni.
Con questa iniziativa, l’Istituto “Guastella” si conferma come un punto di riferimento nel territorio per l’innovazione didattica, proiettando la scuola verso modelli educativi sempre più avanzati.

Nella foto un momento dell’inaugurazione con il taglio del nastro.

© Riproduzione riservata
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