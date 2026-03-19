Omicidio Ventura a Vittoria. Imputato condannato a 8 anni

Ragusa, 19 Marzo 2026 – Si è chiuso il primo capitolo giudiziario presso il Tribunale di Ragusa riguardante la tragica vicenda che ha visto coinvolti Francesco Lo Monaco e la vittima, il vittoriese Angelo Ventura (foto sotto). Il Gip, Eleonora Schinina’, accogliendo integralmente le richieste della pubblica accusa, ha emesso una sentenza di condanna significativa.

Francesco Lo Monaco, assistito dall’avvocato Matteo Anzalone, è stato condannato in primo grado con la formula del rito abbreviato, a otto anni di reclusione (come richiesto dal PM Monica Monego) e 8.000 euro di multa.

Le accuse a suo carico spaziavano dall’omicidio colposo alla detenzione e porto di arma clandestina e da guerra, fino alla ricettazione. L’imputato dovrà, inoltre, farsi carico delle spese processuali, di quelle per il mantenimento in carcere e delle spese legali sostenute dalle parti civili.

Nel processo si erano costituiti otto parenti della vittima, rappresentati dai legali Nunzio Citrella, Salvatore Citrella, Claudio Zago e Diletta Corallo. Sebbene la responsabilità penale sia stata accertata in questa sede, il giudice ha rimandato a un separato giudizio in sede civile la quantificazione dei risarcimenti per i danni subiti dai familiari.

Il giudice ha fissato in 60 giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza. Solo dopo la lettura del documento, la difesa potrà valutare l’eventuale ricorso in appello.



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