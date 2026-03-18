Ragusa, droga di ogni tipo nel centro storico: arrestato un 27enne

RAGUSA, 18 Marzo 2026 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto un cittadino ghanese di 27 anni, colto in flagranza con un ingente quantitativo di sostanze proibite di diversa natura.

L’operazione è nata durante uno dei consueti servizi di osservazione nelle aree sensibili della città. L’attenzione dei militari è stata catturata da un incontro furtivo in via Roma, dove uno scambio sospetto di banconote tra due uomini ha fatto scattare l’allarme. Senza intervenire immediatamente per non pregiudicare l’indagine, i Carabinieri hanno iniziato un discreto pedinamento a distanza, seguendo i movimenti del giovane fino a Via San Francesco.

Il 27enne è stato bloccato proprio sulla soglia della propria abitazione. Una volta entrati all’interno, i militari si sono trovati di fronte a un vero e proprio “tavolino dello spaccio”, dove la droga era già pronta per essere smerciata. Nello specifico sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish, 10 grammi di crack, 4 grammi di cocaina, 7 grammi di anfetamine in polvere, 14 pasticche di ecstasy, 385 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti frutto delle cessioni precedenti.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e condotto presso la casa circondariale di Contrada Pendente. A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto per il giovane l’obbligo di dimora nel comune di Ragusa con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in sede di giudizio definitivo, vigendo il principio della presunzione di innocenza fino a condanna passata in giudicato.

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