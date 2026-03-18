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Ragusa, lite tra connazionali incastra spacciatore: arrestato 24enne

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RAGUSA, 18 Marzo 2026 – Un intervento nato per sedare una violenta lite in pieno centro a Ragusa si è concluso con l’arresto di un cittadino gambiano di 24 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale in un altro Comune, deve ora rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto ha avuto inizio nelle vie centrali della città, dove è scoppiata una lite tra connazionali. Una delle persone coinvolte, dopo essere stata medicata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa, ha denunciato l’accaduto al personale del Posto di Polizia, fornendo dettagli cruciali sull’aggressore.

Grazie alla segnalazione partita immediatamente dal nosocomio, la Sala Operativa ha coordinato le ricerche coinvolgendo gli agenti della Squadra Volante e gli investigatori della Squadra Mobile.

I poliziotti hanno fatto irruzione nel domicilio del sospettato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto prove inequivocabili di un’attività di spaccio ben avviata: 26 grammi di cocaina; 1.900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita; materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il giovane era già un soggetto d’interesse per le autorità, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che avrebbe dovuto rispettare in un Comune differente da quello del fermo.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa. L’arrestato resta ora a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per la convalida del provvedimento.

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