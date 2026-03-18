Modica, nuovi funzionari a Palazzo San Domenico: il Sindaco Monisteri annuncia il potenziamento dell’organico

MODICA, 18 Marzo 2026 – Nuovi innesti di alto profilo per la macchina amministrativa di Modica. Il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, ha annunciato ufficialmente l’entrata in servizio a Palazzo San Domenico di due nuovi funzionari di elevata qualificazione, selezionati per potenziare settori strategici dell’ente.

Si tratta della dottoressa Maria Grazia Occhipinti e del dottor Federico Testa. La loro assunzione è avvenuta attraverso la procedura concorsuale RIPAM, specificamente destinata al progetto CapCoe (Capacità e Coesione).

Un aspetto rilevante dell’operazione riguarda la sostenibilità economica per le casse comunali: tempo pieno e indeterminato e costi a totale carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud).

“Si tratta di due figure di elevata qualificazione che garantiranno un supporto fondamentale alla nostra attività amministrativa,” ha dichiarato il Primo Cittadino, sottolineando l’importanza di attingere a risorse nazionali per migliorare i servizi locali.

Il piano di rafforzamento dell’organico apicale non si ferma qui. Il Sindaco Monisteri ha, infatti, anticipato che, attraverso una nuova procedura concorsuale di prossima attuazione, entreranno a far parte della squadra di Palazzo San Domenico altri due funzionari. Questi ultimi saranno inseriti specificamente nell’area tecnica dell’ente, settore cruciale per la gestione dei progetti infrastrutturali e del territorio.

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