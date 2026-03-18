Giornalisti ai fornelli a Travelexpo: il grande ritorno di “Penne all’Agrodolce”

Terrasini, 18 marzo 2026 – Il ritorno di “Penne all’Agrodolce” accende nuovamente i riflettori su uno degli appuntamenti più originali e attesi di Travelexpo, riportando in scena un format che unisce gastronomia, comunicazione e intrattenimento. Dopo alcuni anni di pausa, il concorso gastronomico che vede protagonisti i giornalisti nei panni di chef per un giorno torna a conquistare il pubblico nella suggestiva cornice del CdsHotels Città del Mare di Terrasini. A rendere ancora più speciale questa edizione 2026 è la presenza di una madrina d’eccezione: Giusi Battaglia, volto amatissimo dal pubblico televisivo grazie al programma “Giusina in Cucina”. Sarà lei a presiedere la giuria tecnica, composta da chef professionisti chiamati a valutare le creazioni dei giornalisti in gara. Accanto a loro, una giuria popolare formata da espositori e ospiti di Travelexpo contribuirà a decretare i vincitori, giudicando non solo il gusto ma anche la presentazione e l’originalità dei piatti. Il format resta fedele alla sua formula vincente: i partecipanti si cimenteranno nella preparazione di antipasti, primi, secondi o dolci, vivendo un’esperienza immersiva dietro i fornelli. A guidarli passo dopo passo saranno lo chef Giovanni Piscopo e il maître Gianfranco Balsamo, che accompagneranno i concorrenti alla scoperta dei segreti della cucina professionale, trasformando la competizione in un vero e proprio viaggio nel backstage della ristorazione. L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile alle ore 20, in occasione della serata inaugurale di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi, che nel 2026 celebra il prestigioso traguardo della 28ª edizione. Un percorso iniziato nel 2000, come ricorda Toti Piscopo, e che negli anni ha contribuito a valorizzare la cultura gastronomica siciliana attraverso il fondamentale ruolo della comunicazione. Nel corso della serata, inoltre, sarà consegnato a Giusi Battaglia il riconoscimento di Magnifico del Turismo 2025, che non aveva potuto ritirare durante la precedente premiazione in occasione della Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre 2025. Un momento simbolico che suggella il legame tra cucina, identità territoriale e promozione turistica. “Penne all’Agrodolce” si conferma così non solo una competizione culinaria, ma anche un evento capace di raccontare la Sicilia attraverso i suoi sapori e le sue storie, mettendo in dialogo professionisti dell’informazione e protagonisti del mondo enogastronomico in un’atmosfera conviviale e coinvolgente.

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