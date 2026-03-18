Ispica 2026, il centrodestra punta su Angelo Galifi: parte la corsa a Palazzo Bruno

ISPICA, 18 Marzo 2026 (RG) – Si delinea ufficialmente il quadro politico per le prossime elezioni amministrative a Ispica. Con una nota congiunta siglata dai vertici provinciali di Grande Sicilia e Forza Italia, insieme al sindaco uscente Innocenzo Leontini, è stata annunciata la candidatura a sindaco di Angelo Galifi.

La figura di Galifi, attuale consigliere provinciale e dirigente di MPA – Grande Sicilia, nasce da un percorso di sintesi all’interno del centrodestra ispicese. L’obiettivo dichiarato è quello di coniugare l’esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni con una forte spinta al rinnovamento.

Un ruolo chiave in questo passaggio di testimone è stato giocato dal sindaco uscente, Innocenzo Leontini, il cui senso istituzionale ha favorito un clima di dialogo, permettendo alla coalizione di convergere su una figura capace di interpretare le nuove sfide del territorio.

Il progetto politico attorno ad Angelo Galifi si presenta già solido e strutturato: Forza Italia, guidato a livello provinciale da Giancarlo Cugnata, rappresenta il pilastro moderato e la garanzia di stabilità della coalizione, le Liste Civiche: Sono almeno cinque le liste (tra politiche e civiche) già pronte a sostenere la corsa di Galifi, espressione di professionisti e rappresentanti della società civile.

La coalizione ha manifestato la volontà di ampliare ulteriormente la base, invitando altre sensibilità locali a contribuire a un programma fondato su trasparenza e merito.

“Ispica deve ripartire con serietà, competenza e visione,” si legge nella nota firmata, tra gli altri, dall’On. Fabio Mancuso. “Il merito sarà il motore propulsivo del progetto, criterio guida nella costruzione della squadra.”

Il debutto ufficiale della candidatura avverrà sabato 21 marzo, data in cui Angelo Galifi incontrerà la stampa e la cittadinanza per illustrare i punti cardine del suo programma e i dettagli della coalizione. La sede e l’orario della conferenza saranno comunicati nelle prossime ore.

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