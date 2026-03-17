Plastic free 2026, premiato il Comune di Ragusa

Ragusa, 17 marzo 2026 – Plastic free è il premio nazionale dedicato ai Comuni che si sono distinti per migliorare il proprio territorio tramite una serie di misure volte al bene dell’ambiente e delle future generazioni.

Ragusa è tra i premiati 2026 per aver saputo portare avanti politiche positive nei 4 criteri di valutazione: contrasto all’inciviltà ambientale; attività virtuose sul territorio; gestione dei rifiuti urbani; collaborazione con Plastic Free.

“Il lavoro da fare è certamente ancora molto – dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Giuffrida – ma la strada intrapresa da Ragusa pare proprio essere quella giusta se osservatori esterni hanno deciso di assegnare alla nostra città un riconoscimento che ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Torniamo a Ragusa con un riconoscimento che certifica quanto la nostra città sia avanti nel panorama nazionale, ma che allo stesso tempo ci ricorda il grande lavoro da fare per continuare a migliorare. È un percorso che abbiamo sempre fatto insieme agli Uffici comunali, alle associazioni ambientali che si impegnano per il territorio come la stessa Plastic Free, a migliaia di cittadini attenti, rispettosi e per bene, e che non potrà che continuare a passare dal coinvolgimento della nostra comunità.”

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