  • 17 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Marzo 2026 -
Politica | Ragusa

Plastic free 2026, premiato il Comune di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 marzo 2026 – Plastic free è il premio nazionale dedicato ai Comuni che si sono distinti per migliorare il proprio territorio tramite una serie di misure volte al bene dell’ambiente e delle future generazioni.
Ragusa è tra i premiati 2026 per aver saputo portare avanti politiche positive nei 4 criteri di valutazione: contrasto all’inciviltà ambientale; attività virtuose sul territorio; gestione dei rifiuti urbani; collaborazione con Plastic Free.

“Il lavoro da fare è certamente ancora molto – dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Giuffrida – ma la strada intrapresa da Ragusa pare proprio essere quella giusta se osservatori esterni hanno deciso di assegnare alla nostra città un riconoscimento che ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Torniamo a Ragusa con un riconoscimento che certifica quanto la nostra città sia avanti nel panorama nazionale, ma che allo stesso tempo ci ricorda il grande lavoro da fare per continuare a migliorare. È un percorso che abbiamo sempre fatto insieme agli Uffici comunali, alle associazioni ambientali che si impegnano per il territorio come la stessa Plastic Free, a migliaia di cittadini attenti, rispettosi e per bene, e che non potrà che continuare a passare dal coinvolgimento della nostra comunità.”

© Riproduzione riservata
594484

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube