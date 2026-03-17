Scicli è Plastic Free, premiata con due tartarughe

Scicli, 17 marzo 2026 – Il sipario del Teatro Olimpico di Roma si è alzato su un’Italia virtuosa, capace di trasformare la gestione del territorio in un baluardo contro il degrado ambientale.

Scicli è per il secondo anno consecutivo Comune Plastic Free.

Sabato mattina nella cornice dell’importante teatro romano l’assessore Cettina Portelli ha ritirato il riconoscimento delle due tartarughe in rappresentanza del sindaco di Scicli Mario Marino.

Con lei sul palco i capi settori dell’ufficio tecnico comunale Andrea Pisani e Sebastiano Vasile, oltre al referente Plastic Free del Comune di Scicli Giuseppe Manenti.

Quella di sabato era la quinta edizione della cerimonia nazionale di premiazione dei Comuni Plastic Free, l’appuntamento annuale promosso da Plastic Free onlus per dare risalto alle amministrazioni locali che si sono distinte nel contrasto alla dispersione di polimeri plastici.

141 le amministrazioni comunali premiate per l’efficacia delle politiche di tutela ambientale e la gestione impeccabile del ciclo dei rifiuti. La valutazione segue criteri rigorosi che misurano le azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti e la promozione di stili di vita sostenibili.

Ogni Comune riceve un grado di virtuosità espresso attraverso il simbolo dell’associazione: le iconiche tartarughe. E Scicli quest’anno è passata da una a due tartarughe. Segno della crescita in un percorso virtuoso verso l’eliminazione dal territorio dei rifiuti plastici.

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