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Caso social a Modica: rimosso l’account degli insulti. Il Sindaco: “Sommersa d’affetto, i giovani sono il nostro futuro”

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 17 Marzo 2026 – – Si chiude, almeno sul fronte virtuale, la spiacevole vicenda che ha visto protagonista la Prima Cittadina di Modica nelle ultime ore. L’autore dei messaggi offensivi e delle minacce rivolte al Sindaco a seguito della decisione di tenere aperte le scuole nonostante l’allerta meteo, ha rimosso il proprio profilo Instagram, sparendo dai radar dei social.
Dopo la tensione del momento, il Sindaco ha voluto affidare ai propri canali ufficiali un lungo e sentito messaggio di ringraziamento. Un post che trasuda gratitudine per una comunità che si è stretta attorno alla sua figura istituzionale e umana.

© Riproduzione riservata
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2 commenti su “Caso social a Modica: rimosso l’account degli insulti. Il Sindaco: “Sommersa d’affetto, i giovani sono il nostro futuro””

  1. Carmela

    …e superato l’ increscioso e deplorevole momento, credo sia opportuno che ci si chieda il perché di tanta veemenza, violenza, mancanza di rispetto, superficialità e sfrontatezza! La “questione giovanile” con tutte le sfaccettature che la compongono sono un vero e grosso problema che non si può più fare finta che non esista ed ognuno, per sua competenza, deve avere la responsabilità e il coraggio di metterlo sul tavolo, discuterne con tutti quelli che ne sono coinvolti e cercare di trovare una giusta soluzione! Ricordiamoci tutti che saranno i giovani di oggi che verranno chiamati a gestire noi e la società prossima e futura!

  2. AMO MODICA

    Solidarietà sempre alla nostra sindaca
    I ragazzi hanno sempre avuto poco giudizio , ma non avere rispetto è molto grave, vanno a scuola ma non vogliono essere interrogati , la colpa non è della sindaca è vostra che siete scarsi molto scarsi ,rendetevene conto e sarete bravi .

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