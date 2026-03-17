Caso social a Modica: rimosso l’account degli insulti. Il Sindaco: “Sommersa d’affetto, i giovani sono il nostro futuro”

MODICA, 17 Marzo 2026 – – Si chiude, almeno sul fronte virtuale, la spiacevole vicenda che ha visto protagonista la Prima Cittadina di Modica nelle ultime ore. L’autore dei messaggi offensivi e delle minacce rivolte al Sindaco a seguito della decisione di tenere aperte le scuole nonostante l’allerta meteo, ha rimosso il proprio profilo Instagram, sparendo dai radar dei social.

Dopo la tensione del momento, il Sindaco ha voluto affidare ai propri canali ufficiali un lungo e sentito messaggio di ringraziamento. Un post che trasuda gratitudine per una comunità che si è stretta attorno alla sua figura istituzionale e umana.

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