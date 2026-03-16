Comiso. Agevolazioni per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio a sostegno della piccola impresa

Comiso, 16 marzo 2026 – L’Amministrazione Comunale promuove l’iniziativa al fine di favorire la rivitalizzazione economica e sociale del centro storico e sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel territorio comunale. Il regolamento sarà portato in Consiglio Comunale”. Ad annunciarlo l’assessore allo sviluppo economico, Giuseppe Alfano.

“ Abbiamo pensato di predisporre un regolamento – spiega l’assessore Alfano – con successivo bando pubblico per erogare dei contributi economici e/o agevolazioni a favore di micro e piccole imprese per l’avvio, nel territorio comunale, di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell’Artigianato, del Commercio, dell’Industria, del Turismo e dei Servizi, con esclusione dei servizi finanziari e assicurativi e delle attività libero-professionali. Il Regolamento è finalizzato a promuovere la rivitalizzazione economica e sociale del centro storico comunale, a contrastare la desertificazione commerciale, a favorire il recupero dei locali sfitti, a migliorare la qualità urbana e valorizzare il patrimonio urbano, culturale e produttivo del territorio, nonché a rafforzare un tessuto imprenditoriale stabile, qualificato e coerente con le caratteristiche storiche e funzionali dell’area. Naturalmente- conclude Giuseppe Alfano – approfondiremo tutti i punti del regolamento non appena verrà portato e approvato dal consiglio comunale”.

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