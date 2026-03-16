Alta formazione e confronto professionale. L’Odcec Ragusa ha ospitato incontro su Zes, iperammortamento e rottamazione

Ragusa, 16 marzo 2026 – Un pomeriggio di alta formazione e confronto professionale ha animato la sala conferenze “Giovanni Di Blasi” dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, in via Martoglio. L’incontro, dedicato a temi di grande attualità come Zes, iperammortamento, rottamazione quinquies e obbligo di collegamento Pos, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta da parte degli iscritti.

A guidare l’approfondimento tecnico è stato il dott. Giuseppe Avanzato, commercialista, pubblicista e consigliere dell’Ordine di Agrigento con delega alla formazione, riconosciuto per la sua capacità di rendere immediatamente fruibili anche gli aspetti più complessi della normativa fiscale. Il presidente dell’Ordine di Ragusa, Michelangelo Aurnia, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa: «Questo appuntamento arriva in un momento particolarmente importante per le prossime scadenze fiscali. È stato un incontro ricco di contenuti, un’occasione preziosa di confronto e condivisione con i colleghi presenti. La presenza del dottor Avanzato ha garantito un taglio pratico, utile e immediatamente applicabile: un formatore che rappresenta e rappresenterà un punto fermo della nostra attività formativa».

Aurnia ha poi ampliato la riflessione, sottolineando il ruolo strategico della formazione continua per la categoria: «La nostra professione è chiamata a interpretare norme in continua evoluzione, a supportare imprese e cittadini in un contesto economico sempre più complesso. Per questo investiamo con convinzione in momenti di aggiornamento di qualità, capaci di offrire strumenti operativi e visione. La risposta dei colleghi dimostra che stiamo andando nella direzione giusta». Il presidente ha inoltre annunciato un nuovo appuntamento già in programma: «A maggio torneremo con un ulteriore incontro dedicato alle novità in materia di dichiarativi, con particolare attenzione agli Isa. Sarà un altro momento fondamentale per prepararci al meglio alle scadenze della prossima stagione fiscale».

L’Ordine dei dottori commercialisti di Ragusa conferma così il proprio impegno nel garantire ai professionisti del territorio un’offerta formativa solida, aggiornata e orientata alla crescita della qualità dei servizi resi alla collettività.

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