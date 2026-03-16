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Comiso | Sanità

Vaccinazioni a Comiso, il Nursind: “Criticità nei locali, l’Asp intervenga con urgenza” 

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Comiso, 16 marzo 2026 – Rifiuti, assenza di climatizzatori, nessuno spazio per le famiglie. Il sindacato Nursind denuncia condizioni fatiscenti dei locali dell’Asp a Comiso dove si effettuano oltre mille vaccinazioni l’anno ai bambini. Il sindacato guidato da Giuseppe Savasta spiega di aver già segnalato la situazione ai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa a febbraio, indicando alcune criticità ritenute facilmente risolvibili. Tuttavia, a distanza di settimane, secondo il Nursind non sarebbe arrivata alcuna risposta né sarebbero stati avviati interventi concreti. 
Tra i problemi segnalati c’è la presenza di rifiuti davanti all’ingresso posteriore della struttura dove si trovano i parcheggi utilizzati dagli utenti. Si tratta di di numerosi sacchi di rifiuti non ritirati, una situazione che il sindacato definisce “inappropriata per un servizio sanitario destinato al pubblico”. Un’altra questione riguarda l’assenza di locali filtro e aree di accoglienza, come front office o spazi dedicati alla gestione dei flussi di utenti. Secondo il sindacato, tali ambienti sono fondamentali per garantire un’organizzazione adeguata delle attività e una corretta gestione dell’utenza.  Il Nursind segnala inoltre la mancanza di sistemi di climatizzazione nei locali. Se in inverno la situazione costringe a indossare giubbotti, in estate gli ambienti diventano eccessivamente caldi anche per i bimbi a volte molto piccoli.  Ulteriore criticità evidenziata riguarda l’assenza di una nursery o di spazi dedicati alle famiglie, come aree per l’allattamento o per il cambio dei pannolini.
Il Nursind sottolinea che, nonostante tali difficoltà, il servizio si distingue per la professionalità degli infermieri, ma chiede interventi rapidi da parte dell’Asp per garantire condizioni di lavoro idonee per un servizio così importante.

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