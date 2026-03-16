Ragusa. Basket, A2 femminile: alla Passalacqua arriva Chiara Grattini

Ragusa, 16 marzo 2026 – L’ultima convincente vittoria ottenuta in trasferta sul campo di Rovigo, consegna una Passalacqua di basket che ritrova gioco e alchimie, dopo una serie di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento.

La dirigenza e lo staff, non hanno mai smesso di lavorare per la squadra e al fianco delle giocatrici per favorire il completo recupero delle atlete, confermando piena fiducia anche nei momenti di difficoltà. Per il finale di stagione la società ha colto l’opportunità di portare a Ragusa la play/guardia Chiara Grattini, classe 2001. “Un regalo per i nostri tifosi in questa fase di campionato – commenta Gianstefano Passalacqua, a nome della famiglia Passalacqua – e una atleta che aggiunge qualità tecnica alla squadra”.

“Voglio innanzitutto ringraziare la società per questa opportunità dopo l’esperienza di quest’anno all’estero. Ragusa è una piazza storica – dice Chiara Grattini – e sono orgogliosa di poter fare parte di tutto ciò che rappresenta. Sono pronta a dare il mio contributo alla squadra e non vedo l’ora di iniziare in palestra con le mie nuove compagne”.

Chiara, 24 anni, torinese di nascita, partita dalla squadra di Moncalieri e poi passata alle giovanili della Reyer Venezia dal 2017 al 2020 con cui ha vinto gli scudetti under 18 e under 20, ha esordito nel campionato di serie A e ha partecipato anche in collaborazione con Pordenone e Marghera ai campionati di A2.

Dal 2020-2024 ha giocato per quattro stagioni in NCAA Division I con Tulane University in Louisiana, conseguendo anche la laurea in Business Management. Nella stagione 2024-2025 il rientro in Italia e il passaggio alla Dinamo Sassari, squadra con la quale ha calcato anche il palcoscenico dell’Eurocup.

In Azzurro con l’Under 16, Under 17 e Under 20 e con le nazionali 3×3 Under 21 e Under 23.

Chiara in questa stagione sportiva ha militato nella prima Lega in Belgio dove ha giocato per le CEP Ladies Charleroi.

Da domani sarà aggregata al gruppo squadra.

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