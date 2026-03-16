Weekend da incorniciare per l’Asd Giarratana Volley maschile e femminile

Giarratana, 16 marzo 2026 – L’Asd Giarratana Volley festeggia un sabato straordinario, impreziosito dai successi della squadra maschile e di quella femminile, risultati che consolidano ulteriormente la posizione di entrambe nelle rispettive classifiche e confermano la crescita costante del movimento. La formazione maschile di Serie C ha superato il Paternò con un netto 3-0, imponendo ritmo, ordine e qualità per tutta la durata dell’incontro. Una prova di maturità che rafforza il secondo posto e mantiene vivo l’inseguimento alla vetta. «Siamo stati bravi a imporre il nostro gioco fin dall’inizio» ha dichiarato coach Gianluca Giacchi. «La squadra sta crescendo e queste vittorie ci danno consapevolezza. Il secondo posto è meritato, ma non dobbiamo accontentarci: vogliamo arrivare fino in fondo con la stessa determinazione». Non è stata da meno la squadra femminile, protagonista di un convincente 3-0 contro il Volley Gela, risultato che permette alle ragazze di coach Saro Corallo di consolidare il secondo posto seppur in coabitazione con altre due compagini e restare pienamente in corsa per un finale di stagione ambizioso. «Le ragazze hanno interpretato la partita con maturità e aggressività» ha commentato Corallo. «Stiamo trovando continuità e questo è fondamentale in un campionato così equilibrato. La classifica ci sorride, ma il nostro obiettivo è continuare a crescere partita dopo partita». A chiudere la giornata è il presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare il valore complessivo dei risultati ottenuti: «Questi successi non arrivano per caso: sono il frutto del lavoro quotidiano di tecnici, atleti e dirigenti. La maschile e la femminile stanno dimostrando solidità, identità e spirito di gruppo. I risultati ci proiettano verso traguardi importanti e confermano che la strada intrapresa dall’Asd Giarratana Volley è quella giusta. Continueremo a lavorare con umiltà e ambizione, perché questa società merita di crescere ancora».

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