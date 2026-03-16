Via libera in Commissione Bilancio alla Rottamazione Quinques, a sostegno dei siciliani

Palermo, 16 marzo 2026 – Un passo decisivo verso la pacificazione fiscale in Sicilia. La Commissione Bilancio dell’ARS ha approvato un emendamento, presentato dall’On. Ignazio Abbate, che recepisce nell’ordinamento regionale la cosiddetta “Rottamazione Quinques”, allineando la Regione Siciliana alle recenti disposizioni del Governo Nazionale (L. 199/2025). La norma prevede la definizione agevolata per i tributi propri (come il bollo auto) e le entrate patrimoniali della Regione. I contribuenti siciliani potranno regolarizzare le pendenze maturate fino al 31 dicembre 2025 senza il pagamento di sanzioni e interessi, a patto che il versamento avvenga entro il 31 ottobre 2026. L’intervento normativo non comporta oneri per il bilancio regionale. “Al contrario – commenta il Presidente della I Commissione – come evidenziato nella relazione tecnica, punta a migliorare la capacità di riscossione della Regione, trasformando crediti di difficile esazione in liquidità immediata, con un potenziale incremento delle entrate correnti. Sono fiducioso sull’iter che porterà all’approvazione definitiva del provvedimento” – dichiara l’On. Ignazio Abbate. “In Commissione Bilancio è stato approvato un mio emendamento condiviso da tutti i componenti presenti, che ringrazio sinceramente: un segnale di maturità politica che ha visto convergere sia la maggioranza che l’opposizione. Con questo atto di fatto allineiamo la Sicilia al Governo Nazionale, recependo le istanze che provengono con forza dal mondo imprenditoriale e da decine di migliaia di cittadini. Molte famiglie e imprese aspettano questo provvedimento per poter chiudere definitivamente i conti con l’ufficio delle entrate e ripartire con maggiore serenità. Il governo di centrodestra siciliano – conclude l’esponente della Democrazia Cristiana – condivide pienamente un provvedimento di un governo nazionale dello stesso colore politico. Auspichiamo ora che la Conferenza dei Capigruppo calendarizzi il prima possibile l’approvazione definitiva in Aula per rendere operativa questa misura attesa da tutta l’Isola.”

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