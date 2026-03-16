Ancora podi per la Kudos Modica ai Campionati Regionali a squadre FGI

Modica, 16 marzo 2026 – La seconda gara del Campionato a Squadre di Ginnastica Artistica, svoltasi domenica 15 marzo presso la Scuola dello Sport CONI di Ragusa, rappresenta un momento importante della stagione: un’altra occasione per mettere in campo il lavoro, l’impegno e la passione che ogni atleta porta in palestra giorno dopo giorno.

Questa gara è stata quindi non solo una sfida sportiva, ma anche una celebrazione dei valori dello sport: rispetto, sacrificio e condivisione.

Al termine delle rotazioni agli attrezzi le ginnaste allenate da Sabina Vindigni e Marta Poidomani, presso la sede di Modica e le ginnaste allenate da Emanuela Terranova e Nadia Sessa presso la sede di Pozzallo ci hanno regalato oltre a tantissime emozioni anche dei fantastici piazzamenti e tantissime medaglie.

La squadra LB3-Avanzato Junior con le ginnaste Celestre Ginevra, Lopes Costanza, Cappello Viola e Liuzzo Carola vengono proclamate Vice-Campionesse Regionali.

Il titolo di Vice-Campionesse Regionali arriva anche con la squadra composta da Iacono Alice, Iozia Kimberly e Petriliggieri Carola nella categoria LB3-Base Junior.

Medaglia di bronzo per la squadra LA-Base Allieve con le ginnaste Macauda Angelica, Poidomani Chiara, Ereddia Vittoria e Bonomo Greta.

Nella categoria LA3-Avanzato Allieve le ginnaste Rendo Rachele, Belluardo Denise e Iaconinoto Amalia si classificano al 5^ posto così come le compagne d’allenamento Azzarelli Maya, Iacono Anna, Galfo Aurora, Cappello Viola e Schininà Samantha fra le Allieve LB3- Avanzato.

6^ posto per la squadra LA3-Base Allieve con le ginnaste Cannate Celeste, Aurnia Virginia, Anastasi Nina e Sparacino Bruna.

Nella Categoria LB3-Base Allieve 8^ posto per la squadra composta da Garrafa Fatima, Buccheri Rebecca, Rendo Matilde e Gennuso Asia.

9^ posto per la squadra LA3-Base Allieve con le ginnaste Savarino Bianca, Zocco Maria e Orjini Grace.

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