  • 15 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Marzo 2026 -
Cronaca giudiziaria | Modica | News in primo piano | Ragusa

Caso Vittorio Fortunato: Ragusa, condannata a 3 anni e 3 mesi la madre naturale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 Marzo 2026 – Si è conclusa con una sentenza di condanna a 3 anni e 3 mesi l’udienza a carico della madre naturale di Vittorio Fortunato, il bambino protagonista di una vicenda che nel novembre 2020 scosse profondamente l’opinione pubblica. Una storia definita “dolorosa da qualunque parte la si guardi”, che ha visto al centro un neonato e una messinscena drammatica.
La giornata decisiva in tribunale è iniziata con una breve sospensione di 30 minuti, richiesta dalla parte civile per poter esaminare la memoria difensiva depositata il giorno precedente dal legale della donna modicana, l’avvocato Angelo Iemmolo. Una richiesta che ha trovato l’accordo anche del Pubblico Ministero Marco Rota.
Una volta ripresa la seduta, il dibattimento è entrato nel vivo con la requisitoria del PM VPO Patrizia Pino, affiancata dallo stesso Marco Rota.  Le richieste della parte civile: rappresentata dall’avvocato Emilio Cintolo, che si è associato per la condanna.
L’arringa difensiva tenuta dall’avvocato Iemmolo, ha cercato di delineare i contorni di una vicenda umana complessa e sofferta.
Al centro del processo c’è quanto accaduto il 4 novembre 2020. Secondo la ricostruzione processuale, era stato simulato l’abbandono e il successivo ritrovamento del piccolo Vittorio Fortunato. Il neonato era stato messo in una borsa della spesa, avvolto in una copertina, e lasciato in strada affinché venisse ritrovato, dando il via a una macchina dei soccorsi e a un’indagine che ha poi svelato la verità dietro quel presunto “miracolo” del ritrovamento.
La sentenza mette un punto fermo sull’aspetto giudiziario di una vicenda che resta, nelle parole dei cronisti, una ferita aperta per tutta la comunità coinvolta.

© Riproduzione riservata
594215

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube