Poster per la pace. Scicli, oltre 100 opere in mostra

Scicli, 14 marzo 2026 – Si è tenuto nei locali di Palazzo Spadaro a Scicli, sotto il patrocinio del Comune di Scicli, la premiazione degli elaborati vincitori del concorso “Un poster per la pace”, organizzato dal Lions Club Scicli Plaga Iblea, nell’ambito dell’iniziativa di Lions International che vede confrontarsi in tutto il Mondo da oltre tre decenni ragazzi tra gli 11 e i 13 anni su un tema come quello della pace, sempre più importante e necessario. Era presente per un saluto istituzionale l’assessore alla cultura del Comune di Scicli prof. Giuseppe Mariotta che si è complimentato con il Lions Club di Scicli per l’importante iniziativa e con i giovani artisti che hanno proposto i poster della pace con notevole bravura artistica ed impegno sociale.

“Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace tramite l’arte e la creatività, specie in questo grave momento che vede le guerre riemergere in modo tragico nel.nostro mondo” ha detto La Presidente del Lions club di Scicli, STEFANIA Carpino, rivolgendo un ringraziamento a tutti gli intervenuti, in particolare ai giovani artisti.

Il concorso è stato proposto a Scicli dal Lions Club Scicli Plaga Iblea ai due Istituti di Istruzione Superiore di I grado – I.C. Dantoni, I.C. Don Milani – e hanno partecipato con grande entusiasmo oltre 100 alunni, che insieme ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai genitori hanno discusso sull’importanza della pace nel mondo. Per i giovani la pace non è solamente un desiderio o una speranza, ma è anche un percorso, un obiettivo o un’ambizione. Per questo deve essere senza limiti.

Sono stati premiati Giulia Aprile dell’istituto comprensivo D’antona e Marta Betto dell’Istituto comprensivo Don Milani. Presente la Dirigente scolastica la Gabriella La Marca e i docenti Cerruto, Blanco e Carcarello

Durante la serata c’è stato un momento di sensibilizzazione rivolto ai giovani presenti, ma anche ai genitori e ai docenti, sulle problematiche legate alla vita dei giovani, quali il bullismo, la vita in famiglia, il vivere l’età adolescenziale. Il dott. Giuseppe Raffo pedagogista e responsabile antibullismo dell’Asp Ragusa, ha presentato in maniera divulgativa, le problematiche adolescenziali, e rimarcato l’importanza del ruolo dei genitori ma anche dei docenti/educatori nel percorso di crescita degli adolescenti.

Sono stati quindi letti tre monologhi sui temi relativi alle problematiche adolescenziali tratti dal libro del dott. Raffo “Bulli da morire. 2” I monologhi sono stati letti, con bravura e passione interpretativa, dai giovani Eva Causarano, Mattia Destro e Celeste Cannata del club cuccioli lion di Scicli.

E per far sentire ancora più importanti i ragazzi che si sono misurati e confrontati sul tema della pace e su quanto ognuno di noi possa essere attore consapevole per un mondo migliore, in occasione della premiazione è stata inaugurata la mostra di tutti i disegni, che rimarrà aperta al pubblico dal 13 marzo al 10 aprile 2026. Erano presenti tutti i giovani artisti che hanno partecipato al concorso, con le proprie famiglie e gli insegnanti.

Salva