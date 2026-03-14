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Modica | Sport

Doppio argento per la Kudos Modica ai campionati a squadre FGI

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 marzo 2026 – Ottimi risultati per la Kudos Modica & Pozzallo nella seconda prova del Campionato a Squadre organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Le nostre ginnaste hanno conquistato due splendide medaglie d’argento, nella categoria LB-Base con le ginnaste Caschetto Shaira, Sigona Nina, Rubino Giulia, Abbondo Cristina e Scala Carlotta allenate da Emanuela Terranova e Nadia Sessa presso la sede di Pozzallo e con la squadra LC Base, allenata a Modica da Sabina Vindigni, composta dalle ginnaste Cappello Sofia, Firera Gloria, Giannone Martina, Maggio Sofia e Fiore Alice.

Le squadre sono scese in pedana con determinazione sui quattro attrezzi – volteggio, parallele, trave e corpo libero – dimostrando grande impegno, precisione ed un forte spirito di squadra.

Un risultato che premia il lavoro svolto in palestra da atlete e tecnici e che conferma la crescita del gruppo.

© Riproduzione riservata
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