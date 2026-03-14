Promozione. Sconfitta del Santa Croce Calcio sul campo dell’Akragas

Agrigento, 14 marzo 2026 – Perde in casa dell’Akragas il Santa Croce Calcio, ma nonostante il punteggio sia stato consistente, i ragazzi di mister Fabio Campanaro sono usciti dal rettangolo di gioco con l’onore delle armi.

La gara finisce per tre reti a zero per i locali, ma il Santa Croce calcio, soprattutto, nel primo tempo ha tenuto a bada i forti padroni di casa, costringendoli a chiudere la prima frazione sullo 0-0.

Mister Campanaro ancora con la squadra rimaneggiata si schierava con Romano in porta, Golisano e Wally centrali difensivi e con Mititelu e Spatola ai lati.

A centrocampo Alma si schierava davanti alla difesa con Brullo e Tinnirello che s’impegnavano a interdire, mentre in attacco il tridente era composto da Yahya Dramé, Basile e Fiorilla.

Pronti via e la prima azione da rete era nei piedi dell’esperto Llama che si beveva un paio di avversari, ma il suo tiro non otteneva gli effetti sperati.

Il Santa Croce dopo una prima fase di sofferenza, iniziava a fare il proprio gioco e in paio di occasioni si rendeva pericoloso con Yayha Dramè e Basile che svariavano nella zona offensiva.

L’azione più pericolosa del Cigno avveniva al 38′ con un tiro di Yahya Dramé dal limite che veniva parato dal portiere locale.

Nella ripresa l’Akragas iniziava alla grande e al 3′ passava in vantaggio con Ten Lopez che sfruttava una sbavatura difensiva del Santa Croce e con un tiro preciso beffava Romano.

I locali gasati dal vantaggio, si riversavano in attacco e al 12′ raddoppiavano sempre con Ten Lopez che imbucava la difesa biancazzurra e metteva in rete.

La squadra di Campanaro non si arrendeva e cercava una reazione e al 15′ su cross di Spatola, Yahya Dramé colpiva di testa, ma la palla era centrale e il portiere locale parava agilmente.

Al 22′ il direttore di gara non concedeva un rigore ai danni di Yahya Dramé che veniva colpito in area fallosamente, ma per l’arbitro non c’erano gli estremi del penalty.

L’Akragas chiudeva i conti al 39′ con King che dalla destra raccoglieva una palla e con un diagonale infilava Romano e chiudeva definitivamente i conti.

Per mister Campanaro è stato solo un incidente di percorso, da martedì si ricomincerà a pensare al prossimo confronto contro il Frigintini che non dovrà essere fallito per raggiungere quella vittoria che manca da oltre un mese.

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