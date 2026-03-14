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Modica | Sport

Novanta minuti di adrenalina pura attendono il Modica Calcio a Scordia contro la Leonzio

Radiocronaca domani pomeriggio alle 14,55 all'interno di Rtm Sport con Luca Basile in studio, Salvatore Cannata e Peppe Ragona dallo stadio
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Tempo di lettura: 2 minuti

Scordia, 14 marzo 2026 – Il traguardo è li, la bandiera a scacchi sventola a pochi metri e dietro le inseguitrici sono distanti all’orizzonte, il rettilineo perfetto o una curva sbagliata dell’avversario e il campionato è conquistato. Il Modica Calcio si appresta a vivere una domenica di pura adrenalina con la Serie D che è veramente ad un passo dal traguardo.

La banda di Raciti si è allenata in settimana per giocarsi tutte le proprie carte in quel di Scordia contro la Leonzio, squadra alla ricerca di punti per continuare la propria corsa ai playoff. Questa domenica, più che mai, Valenca e compagni potrebbero, tuttavia, raggiungere il massimo obiettivo anche senza una vittoria, perchè in caso di mancati tre punti da parte della seconda, il Vittoria, allora la matematica darebbe comunque ragione ai ragazzi di mister Raciti a coronamento di un cammino davvero importante fatto da Agosto scorso ad oggi.

I padroni di casa non staranno di certo a guardare, la loro corsa ai playoff vede 5 squadre racchiuse in 4 punti, tutte pronte a prendere posto alla fase successiva che a questo quintetto concederà due posti, con le altre due posizioni attualmente in mano a Vittoria e Avola.

Numeri che raccontano di un campionato davvero importante che il Modica ha dominato dimostrando di aver fatto un lavoro davvero impeccabile, dentro e fuori dal campo, numeri che rendono giustizia alla caparbietà di una proprietà che non ha mai smesso di crederci e di uno staff che lavora da anni a grandi livelli, il tutto coronato dal lavoro di grandi uomini che ogni giorno si sono uniti per regalare gioie uniche ai propri sostenitori.

Vediamo quindi i convocati per la sfida di Domenica 15 Marzo in programma alle 15:00 allo Stadio Comunale “Aldo Binanti” di Scordia:

Portieri: Romano, Truppo, Floridia
Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.
Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

La radiocronaca della partita sarà trasmessa, dalle 14:55 su RTM e RTMONAIR.IT con Salvatore Cannata dallo stadio e Luca Basile dallo studio.

© Riproduzione riservata
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