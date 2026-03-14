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Scicli, l’autoparco comunale di Corso Mazzini nel degrado: la denuncia dei cittadini

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Scicli, 14 Marzo 2026 – Il parco automezzi del Comune di Scicli, lo spazio adibito al ricovero dei mezzi di servizio e scuolabus, in C.so Mazzini, nella sede del Comando di Polizia Locale, è l’emblema del degrado in cui versa, da anni, il cuore di Scicli. E’ l’accusa che viene segnalata nel segno dell’incuria e abbandono, attraverso una nota stampa che riceviamo da un cittadino, corredata da diverse immagini che mostrano lo stato di decadimento in cui versa l’autoparco comunale di Scicli. Stiamo parlando di un’oasi cittadina come la stazione di Scicli, progettata e inaugurata il 23 dicembre 1891, vero e proprio fiore all’occhiello della vita sociale sciclitana per più di un secolo, che da tempo si presenta come un’isola urbana decadente e dimenticata. L’incipit dell’esposto arrivato in redazione, riporta testè parole: “Queste foto si commentano da sole. Sia io come tanti altri cittadini ci domandiamo il perché di tutto questo scempio ambientale. Chi sono i diretti interessati responsabili per l’ordine e la pulizia di questo spazio di pubblica utilità? Qual è il motivo di tutta questa negligenza e menefreghismo che, personalmente ho segnalato più volte per indicare lo stato di abbandono e disordine causato da disinteresse?

Una domanda sorge spontanea – continua la nota del cittadino – come può un’amministrazione comunale disinteressarsi di un’area istituzionale che dovrebbe essere simbolo di decoro, ordine e sicurezza. Se la memoria non mi inganna – termina – qualche anno fa il problema è stato sollevato all’amministrazione Marino, ma nulla è stato fatto per eliminare quello scempio a cielo aperto che reca un’immagine penosa alla vista di turisti e visitatori”.

La zona vicino al Comando di Polizia Municipale, un’area naturale destinata a parco automezzi del Comune di Scicli, versa da tempo in uno stato di grave degrado, caratterizzata da cumuli di rifiuti, materiali abbandonati, d’auto e mezzi comunali da smaltire e sterpaglie molto alte. Questi scenari evidenziano la necessità di interventi di manutenzione e gestione per garantire il decoro urbano e la funzionalità della struttura pubblica del Comune di Scicli.

© Riproduzione riservata
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