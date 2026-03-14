Grave scontro frontale a Sampieri: due feriti, uno trasferito in elisoccorso a Catania

Scicli, 14 Marzo 2026 – Un violentissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, nella zona alta di Sampieri, precisamente in Contrada Scalonazzo. Lo scontro, un impatto frontale estremamente forte, è avvenuto lungo la strada secondaria situata di fronte alla stazione ferroviaria, nel tratto che sale in direzione Modica.

Le due vetture coinvolte, una di colore bianco e una grigia, hanno riportato danni ingenti nella parte anteriore, con detriti e liquidi motori rimasti dispersi sull’asfalto a testimoniare la violenza dell’urto. Immediata è stata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nella messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. Presente anche un’unità mobile dei Carabinieri per i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il bilancio attuale è di due feriti. Per il primo, a causa delle gravi fratture multiple riportate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto d’urgenza presso una struttura specializzata di Catania; secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. Il secondo ferito è stato invece trasferito in ambulanza all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica per le cure del caso.

Nonostante la gravità dell’accaduto, non si segnalano particolari criticità per la viabilità principale, trattandosi di una via secondaria, sebbene l’area rimanga presidiata dai soccorritori per la rimozione dei mezzi e la bonifica della carreggiata.

foto Franco Assenza

Salva