L’esercizio del potere tra ombra e sostanza: una lettura di “Governare senza andare al Potere”

Nel libro di Carmelo Modica, un’analisi lucida sulle dinamiche della governance moderna e sul distacco tra l'apparenza della carica e l'efficacia dell'azione

Il panorama politico contemporaneo ci ha abituati ad una sovraesposizione dell’immagine, dove il palcoscenico dei social e dei media sembra coincidere con il luogo del comando. Tuttavia, il nuovo libro di Carmelo Modica, dal titolo provocatorio “Governare senza andare al Potere”, scardina questa convinzione, invitando il lettore a un viaggio dietro le quinte delle decisioni che contano.

Il libro si sviluppa attorno a un paradosso fecondo: è possibile incidere profondamente sulla realtà sociale, economica e amministrativa senza necessariamente occupare lo scranno più alto o indossare la fascia tricolore? La risposta dell’autore è un “sì” argomentato, che distingue nettamente il potere — inteso come attributo formale e visibile — dal governare, inteso come l’atto concreto di gestire processi, orientare flussi e risolvere complessità.

Carmelo Modica suggerisce che, in un mondo dominato da burocrazie stratificate e competenze tecniche sempre più specifiche, il vero baricentro delle scelte si sia spostato verso figure che agiscono con visione strategica, spesso lontano dai riflettori della cronaca elettorale.

L’opera non va intesa come un elogio delle “eminenze grigie” o di trame oscure. Al contrario, l’autore, giornalista, e già consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano a Modica, nobilita la figura di chi, con competenza e dedizione, mette le proprie capacità al servizio delle istituzioni e della collettività attraverso la governance. È un inno alla competenza: governare senza andare al potere significa possedere le chiavi di lettura della realtà, saper mediare tra interessi conflittuali e trasformare un’idea in un atto amministrativo o in una visione di sviluppo.

Il testo scava nelle pieghe dei corpi intermedi, nelle tecnocrazie e in quel capitale umano che costituisce l’ossatura dello Stato, ricordandoci che la continuità di una nazione o di una città poggia spesso su spalle diverse da quelle che vediamo nei talk show.

Con una scrittura che alterna il rigore del saggista alla fluidità del narratore di costume, Modica ci spinge a chiederci: che cos’è oggi l’autorevolezza? In un’epoca di “leader liquidi” dal consenso volatile, l’autore propone una riscoperta del potere come responsabilità. Il libro diventa così uno strumento prezioso non solo per gli addetti ai lavori, ma per ogni cittadino che desideri guardare oltre la superficie del dibattito pubblico, comprendendo che la qualità di una democrazia si misura anche dalla capacità di chi, nell’ombra o nelle retrovie, sa garantire il buon governo.

“Governare senza andare al Potere” resta, in definitiva, una lezione di realismo politico: un invito a riappropriarsi della sostanza delle cose, ricordando che, alla fine, ciò che resta non è il nome sulla targa, ma il cambiamento impresso alla realtà.

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