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Modica | Politica

Modica accoglie l’Ammiraglio Di Renzo: incontro istituzionale a Palazzo San Domenico

Il Comandante di MariSicilia in visita nella città della Contea: un colloquio cordiale tra eccellenze della carriera militare e bellezze del territorio
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MODICA, 14 Marzo 2026 – Un incontro all’insegna della cordialità e del reciproco rispetto istituzionale quello svoltosi ieri a Palazzo San Domenico, dove l’Amministrazione comunale ha accolto l’Ammiraglio di Divisione Lorenzano Di Renzo, dallo scorso febbraio al vertice del Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare.

L’occasione ha permesso di instaurare un piacevole colloquio che ha toccato i punti salienti della brillante carriera dell’Ammiraglio, culminata con l’assunzione del prestigioso incarico a capo di MariSicilia dopo la cerimonia di passaggio di consegne avvenuta alla fine del mese scorso. Un percorso di altissimo profilo, caratterizzato da ruoli di grande responsabilità ai vertici della Marina Militare, che l’Ammiraglio ha condiviso con i rappresentanti della città in un clima di grande apertura.

Durante la visita, l’Ammiraglio Di Renzo ha espresso parole di profonda ammirazione per il patrimonio monumentale e culturale di Modica, promettendo di fare ritorno in città in forma privata con la propria famiglia, per approfondirne la conoscenza e goderne appieno le bellezze architettoniche e le eccellenze enogastronomiche.

L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio di doni: l’Ammiraglio ha omaggiato il Comune con il crest ufficiale di MariSicilia, ricevendo in cambio la riproduzione del Giuramento di Castronovo — opera che impreziosisce l’aula consiliare — e un piatto artistico raffigurante l’Aquila, simbolo storico e identitario della città di Modica. Un gesto simbolico che suggella il legame tra la comunità modicana e le Forze Armate impegnate nella tutela del territorio siciliano.

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