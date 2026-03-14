Pozzallo, fermati due scafisti egiziani: trasportavano 103 migranti

POZZALLO – Prosegue senza sosta il contrasto al traffico di esseri umani sulle coste siciliane. La Polizia di Stato ha eseguito lo scorso 3 marzo il fermo di due cittadini di nazionalità egiziana, gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso.

Il provvedimento è il risultato di un’incisiva attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, supportata dalla collaborazione della Sezione Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo. I due uomini sono stati identificati come gli scafisti responsabili della conduzione di un’imbarcazione partita dalle coste libiche con a bordo 103 migranti.

Dalle testimonianze raccolte dagli investigatori subito dopo lo sbarco, è emerso il drammatico quadro economico dietro la traversata:

Ogni migrante avrebbe versato a trafficanti libici cifre variabili tra i 2.000 e i 4.000 euro. Le somme venivano corrisposte per ottenere un posto sul natante e organizzare il tragitto verso l’Italia.

Le dichiarazioni coerenti rilasciate da diversi passeggeri hanno permesso di blindare l’impianto accusatorio contro i due sospettati, individuati come coloro che gestivano le rotte e il timone durante la navigazione.

Al termine delle formalità di rito, i due cittadini egiziani sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Ragusa. Restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà convalidare il fermo nelle prossime ore.

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