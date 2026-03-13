Scontro notturno al Polo Commerciale di Modica: due auto coinvolte sulla SS 115

Modica, 13 marzo 2026 – Un nuovo incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo il tratto della Statale 115 che attraversa il Polo Commerciale di Modica. L’impatto, avvenuto proprio di fronte al noto punto vendita “Scarpinando”, ha visto coinvolte due utilitarie: una Toyota Aygo di colore scuro e una Smart Fortwo grigia. Secondo una prima ricostruzione visiva, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente-lateralmente in prossimità di uno dei varchi di accesso alle aree commerciali. La Toyota presenta danni evidenti sulla parte anteriore sinistra, mentre la Smart appare colpita sul lato anteriore, con la portiera del conducente aperta subito dopo l’impatto. Sul selciato sono visibili i detriti causati dalla collisione. Non è ancora chiara l’esatta causa del sinistro, ma non si esclude una precedenza mancata o una manovra azzardata in un tratto di strada spesso al centro di polemiche per la velocità elevata e la gestione dei flussi di traffico notturni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per accertarsi delle condizioni degli occupanti. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’urto, non sembrano esserci feriti gravi. L’area è stata parzialmente transennata per permettere i rilievi di rito e la successiva rimozione dei mezzi. L’incidente ha causato rallentamenti temporanei lungo la SS 115, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale in uno dei punti più trafficati della città della Contea, specialmente nelle ore buie dove la visibilità e la segnaletica giocano un ruolo fondamentale.

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