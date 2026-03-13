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Cultura | Pozzallo

Pozzallo. Iacopo Armenia in finale per i Giochi matematici del Mediterraneo

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Pozzallo, 13 Marzo 2026 – Il giovanissimo Iacopo Armenia porta in alto il nome di Pozzallo. Lo studente tredicenne, alunno della classe 3E della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Rogasi”, si è qualificato per la finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, sezione classi terze. Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, Iacopo è stato premiato a Vittoria dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Francesca Corbino, e dalla dirigente scolastica Giovanna Mallia. Lo scorso 6 marzo, proprio a Vittoria, Iacopo è arrivato primo sbaragliando la concorrenza di molti altri suoi coetanei, molti dei quali giunti da Pozzallo.
“Non nascondo che ho avuto tanta emozione per questo traguardo – ci dice Iacopo raggiunto telefonicamente – e sono molto fiero di essere arrivato primo in questa competizione”.
Iacopo ha risposto a tutti i quesiti che gli sono stati posti, garantendosi un posto per la finale prevista per il 3 maggio. Durante la gara, difatti, Iacopo ha affrontato una serie di problemi matematici di difficoltà crescente, da risolvere nel minor tempo possibile.
Inoltre, dato non trascurabile, Iacopo sarà l’unico studente della provincia di Ragusa che si presenterà ai nastri di partenza. Judoka da diversi anni, Iacopo è assai stimato da insegnanti e dai suoi compagni di classe della sua scuola, che lo apprezzano per la condotta e i buoni voti.
Nei giorni scorsi, Iacopo ha ricevuto parole di encomio anche dalla dirigente scolastica la dott.ssa Deborah Consoli, la quale ha elogiato Iacopo per l’esito conseguito, recandosi personalmente in aula per manifestare la propria soddisfazione. La Consoli si è recata in aula insieme alla vicepreside prof.ssa Tonia Rendo, al referente dei Giochi Matematici prof. Tonino Giardina, al docente di matematica prof. Santo La Rocca e alla coordinatrice di classe prof.ssa Angela Distefano.
Grande soddisfazione da parte dei genitori di Iacopo, il papà Francesco e la mamma Adriana, e dalla sorellina Giordana, tutti molto felici del traguardo raggiunto.
Per Iacopo, adesso, l’ultimo gradino: la competizione finale. A Palermo, domenica 3 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso l’Edificio 19, sito in Viale delle Scienze (dentro la cittadella Universitaria), tutta Pozzallo tiferà per Iacopo.

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