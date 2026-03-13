Vittoria. Poste Italiane cerca personale

Nuove opportunità di lavoro per vuole il posto fisso. Poste Italiane è alla ricerca di sportellisti da assumere a tempo indeterminato anche in Sicilia.

L’offerta di lavoro, pubblicata sul sito web della società, riguarda la selezione di operatori sportello multilingue nelle sedi di Vittoria, in provincia di Ragusa, e Padova (in Veneto).

Le risorse selezionate avranno l’opportunità di lavorare all’interno dell’ufficio postale a stretto contatto con clientela internazionale e altre figure professionali svolgendo le seguenti mansioni:

– facilitazione della clientela nell’utilizzo dei canali digitali, individuazione delle esigenze e supporto specifico;

– operazioni transazionali;

– promozione e vendita di prodotti e servizi;

– lavoro in sinergia con colleghe/colleghi dell’ufficio postale;

– operazioni efficienti, efficaci e precise in conformità alle procedure.

Requisiti

– Diploma di scuola media superiore quinquennale con votazione minima di 70/100 (o 42/60) oppure Laurea

– Ottima conoscenza della lingua francese

Le persone selezionate avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione continua che comprenderà affiancamenti sul campo, corsi tecnici e specialistici, e sviluppo delle competenze legate ai prodotti e servizi aziendali.

Poste Italiane propone l’assunzione con contratto di assunzione a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time.

Come candidarsi

Gli interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi alla pagina dedicata alla ricerca sul portale web di Poste Italiane, compilare l’apposito form e allegare il proprio curriculum vitae.

Ci sono comunque pochi giorni a disposizione. La candidatura deve essere presentata entro il 17 marzo. Questo il link dove candidarsi: https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_3001/job/424

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