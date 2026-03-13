Scicli, cavalcata di San Giuseppe. Bus navette gratuite

SCICLI, 13 Marzo 2026 – La Cavalcata di San Giuseppe, uno degli appuntamenti tradizionali più attesi della città di Scicli, quest’anno sarà ancora più semplice da raggiungere. In occasione dell’evento folkloristico che si svolgerà, domani, sabato 14 marzo a Scicli, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito, per consentire a tutti i cittadini, nonché, turisti e visitatori, di partecipare alla manifestazione in modo comodo e agevole. A garantire il servizio di bus navetta gratuito per l’intera giornata dalle 8 del mattino e fino alle 24 da c.da Zagarone al c.so Garibaldi e viceversa, sarà la ditta Saie Srl di Siracusa che gestisce le strisce blu in città. L’iniziativa del bus navetta, consentirà a tutti i cittadini e visitatori che vorranno assistere alla speciale infiorata a cavallo, di parcheggiare in maniera agevole e senza stress le auto nella immediata periferia della città e di recarsi in centro per seguire la spettacolare sfilata dei cavalli ricoperti con fiori di violaciocca, montati da cavalieri vestiti con i caratteristici costumi della tradizione contadina siciliana. Si raccomanda di limitare l’uso delle auto al fine di consentire una più snella circolazione viaria anche nel pomeriggio di domenica 15 marzo, quando è in programma la processione religiosa del Santo.

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