Mente, cuore e volontà: il Liceo Scientifico di Modica vola alle Olimpiadi Nazionali di Matematica

Modica, 13 Marzo 2026 – Per la settima volta nella sua storia, e per il terzo anno consecutivo, il Liceo Scientifico di Modica conferma la sua eccellenza nel panorama scientifico italiano. L’istituto sarà, infatti, presente alla gara nazionale individuale delle Olimpiadi di Matematica, in programma a Cesenatico dal 7 al 10 maggio.

Il protagonista di questa scalata è Giuseppe Damiano Scirè Scappuzzo, alunno della classe V BSA. Per lui si realizza un sogno inseguito con determinazione incrollabile. Riprendendo il celebre motto alfieriano, si può dire che Giuseppe “volli, volli e fortissimamente volli” questo traguardo.

Il suo successo non è frutto del caso, ma un mix perfetto di capacità analitiche fuori dal comune, studio e preparazione tecnica rigorosa, capacità di trasformare i momenti di sconforto in benzina per non arrendersi mai.

Questo risultato rappresenta non solo un obiettivo personale, ma un vero e proprio trampolino di lancio verso un futuro accademico e professionale d’eccellenza.

Il successo individuale di Scirè si inserisce in un contesto scolastico estremamente dinamico e competitivo. Il Liceo di Modica ha infatti schierato formazioni di alto livello anche nelle competizioni a squadre. La Femminile ha disputato con onore la semifinale a Cesenatico, ottenendo ottimi punteggi ed al torneo di Catania è stata impegnata nel Polo etneo (composto da 12 istituti) sfiorando la qualificazione piazzandosi al terzo posto, a un soffio dalle prime due posizioni utili.

Polo di Modica: la squadra locale ha trionfato nel proprio polo, risultando la prima delle non classificate nel ranking aggregato con le scuole di Puglia e Sardegna.

Nonostante alcune qualificazioni sfumate per pochissimo, il trend è chiaramente in crescita. Il lavoro svolto dai docenti e l’impegno degli studenti stanno costruendo una base solida per le competizioni del prossimo anno scolastico.

Oltre i numeri e le classifiche, ciò che resta è il valore formativo di queste sfide. Partecipare a una finale nazionale a Cesenatico significa confrontarsi con i migliori talenti d’Italia, respirare un’atmosfera di sana competizione e vivere un’esperienza che resterà scolpita nella memoria.

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