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Modica, tradito da un movimento brusco: 22enne nei guai per droga e bilancino

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MODICA , 13 Marzo 2026 – Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato, nelle scorse ore, in un’operazione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica. Durante il pattugliamento delle vie cittadine, l’attenzione di una volante è stata attirata da un’autovettura con quattro persone a bordo, inducendo gli operatori a intimare l’alt per un accertamento di rito.

A tradire le intenzioni dei presenti è stato l’atteggiamento visibilmente nervoso del conducente. Non appena i poliziotti si sono avvicinati al veicolo, il giovane ha tentato con un movimento fulmineo di occultare alcuni oggetti sotto il proprio sedile, sperando di sottrarli alla vista degli agenti. Il gesto non è però sfuggito agli operatori che, insospettiti dal tentativo di nascondere il materiale, hanno deciso di procedere immediatamente a una perquisizione accurata del mezzo.

L’ispezione dell’abitacolo ha dato esito positivo, portando al rinvenimento di una scatoletta di plastica contenente tre dosi di hashish e, dato ancora più rilevante, di un bilancino di precisione, strumento solitamente associato all’attività di pesatura e confezionamento della droga.

Al termine degli accertamenti, per il guidatore, un giovane di 22 anni, è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Posizione differente, invece, per un minorenne che si trovava a bordo dell’auto: il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa per uso personale di stupefacenti e, come previsto dalle procedure di legge, è stato successivamente riaffidato ai propri genitori.

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