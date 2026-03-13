Comune di Ragusa e Consulta Giovanile insieme per gli animali: nasce “Zampa Solidale”

Ragusa, 13 marzo 2026 – Dal 26 al 31 marzo si svolgerà a Ragusa “Zampa Solidale”, l’iniziativa di raccolta solidale promossa dalla Consulta Giovanile del Comune di Ragusa, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto agli animali bisognosi presenti sul territorio.

L’iniziativa nasce dalla sensibilità e dall’impegno dei giovani della Consulta, che hanno promosso e seguito l’organizzazione del progetto insieme ai componenti dell’organismo giovanile.

Attraverso la donazione di crocchette, cibo umido, antiparassitari e coperte, i cittadini potranno contribuire concretamente a sostenere gli animali seguiti quotidianamente da volontari e tutor sul territorio.

I punti di raccolta saranno attivi presso alcune attività commerciali della città che hanno aderito all’iniziativa:

• Zampettando Pet Shop – Via dei Pini, 51

• Bulli Store di Agosta Fabio – Via Giuseppe Di Vittorio, 124

• Regno Animale di Basile Gabriella – Via Giosuè Carducci, 144

• PetStore Conad – Via Principessa Mafalda di Savoia, 1

• Pelosi & Vanitosi – Via Lombardia, 61

Il materiale raccolto sarà successivamente distribuito a sostegno delle colonie feline presenti sul territorio e dei tutor che seguono i cani reimmessi, offrendo così un supporto concreto a chi quotidianamente si occupa della cura, dell’alimentazione e del monitoraggio degli animali.

La distribuzione avverrà secondo criteri chiari e trasparenti, tenendo conto delle colonie feline registrate, dei tutor dei cani reimmessi, del numero indicativo di animali seguiti e della disponibilità complessiva delle donazioni raccolte.

“Questa iniziativa dimostra come giovani, amministrazione e associazioni possano essere protagonisti di azioni concrete a favore della comunità – dichiara l’assessore alla tutela degli animali Andrea Distefano –. Il lavoro svolto ogni giorno da volontari, detentori delle colonie feline e tutor impegnati nella gestione dei cani reimmessi rappresenta un presidio fondamentale per il territorio. Attraverso questa raccolta si crea un supporto reale e diretto a chi opera sul campo, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, giovani e volontariato”.

“Come Consulta Giovanile Comunale – dichiara il presidente Emanuele Occhipinti – abbiamo ideato e promosso questa iniziativa perché crediamo che la solidarietà debba estendersi anche a chi spesso non ha voce, come gli animali. I carrelli solidali sono solitamente pensati per aiutare le persone; con “Zampa Solidale” abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso: un gesto concreto a favore degli animali e delle associazioni che ogni giorno si prendono cura di loro. Sono iniziative che non vanno trascurate, perché rappresentano il segno di una comunità che ha rispetto e che si riconosce in valori condivisi di cura e attenzione per il mondo che ci circonda”.

“Credo profondamente che quando una comunità si unisce attorno ai valori della solidarietà, del rispetto e della responsabilità – conclude la coordinatrice della commissione giovanile Periferie, Contrade, Animali e Ambiente, Roberta Raniolo – nasca qualcosa di davvero prezioso. Si costruisce una cultura di attenzione, di cura e di gentilezza verso ogni forma di vita. “Zampa Solidale” nasce proprio da questo spirito: dal desiderio di trasformare la sensibilità verso gli animali in un aiuto concreto per chi, ogni giorno, se ne prende cura con dedizione, sacrificio e amore”.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’iniziativa e a contribuire con una donazione nei punti di raccolta aderenti: anche un piccolo gesto può fare la differenza e trasformarsi in un aiuto concreto per tanti animali del nostro territorio.

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