Vittoria, controlli in materia edilizia: dieci persone deferite e immobile sequestrato

Vittoria, 13 marzo 2026 – Giro di vite del Comune di Vittoria contro le irregolarità urbanistiche. In un’operazione mirata alla tutela del territorio e della pubblica incolumità, la Polizia Locale ha condotto una serie di accertamenti che hanno portato al deferimento di dieci persone all’Autorità Giudiziaria.

Il caso più eclatante riguarda il sequestro di un intero immobile dove sono state riscontrate varianti strutturali pesanti, eseguite in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. Secondo i rilievi tecnici, gli interventi abusivi avrebbero compromesso la staticità dell’edificio, configurando una situazione di potenziale pericolo per i residenti e per l’area circostante.

Oltre ai rischi strutturali, gli agenti hanno accertato il frazionamento dell’immobile in più unità abitative non dichiarate. Una manovra che, oltre a violare le norme urbanistiche, avrebbe permesso una possibile elusione fiscale ai danni dell’Ente comunale.

L’operazione non è un caso isolato, ma si inserisce in un piano di vigilanza permanente volto a contrastare l’abusivismo edilizio su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare l’interesse pubblico contro le speculazioni irregolari. “Il rispetto delle norme urbanistiche rappresenta una condizione essenziale per garantire sicurezza, legalità e tutela del territorio,” ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello. “L’Amministrazione continuerà a sostenere con determinazione l’attività di controllo della Polizia Locale per contrastare i comportamenti irregolari e salvaguardare l’interesse collettivo.”

Il Comando della Polizia Locale ha confermato che i controlli non si fermeranno qui: le ispezioni proseguiranno con capillarità su tutto il territorio comunale anche nelle prossime settimane, per assicurare il pieno rispetto della normativa vigente.

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