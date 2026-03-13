Ragusa. Sabato iniziativa di Forza Italia sul prossimo referendum

Ragusa, 13 marzo 2026 – La segreteria provinciale di Forza Italia Ragusa, guidata da Giancarlo Cugnata, annuncia un importante appuntamento di approfondimento dedicato al tema del referendum del 22 e 23 marzo, dal titolo “Sì per una Giustizia giusta”. L’incontro si terrà domani, sabato 14 marzo, alle 10, presso il Savini Bar Ristorante in contrada Mugno, a Ragusa.
L’iniziativa è rivolta a iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati, con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e di informazione su una tematica complessa e centrale nel dibattito pubblico nazionale.
A moderare l’incontro sarà Giorgio Liuzzo, responsabile provinciale del quotidiano La Sicilia. L’introduzione è affidata al prof. Antonio Barone, docente di Diritto amministrativo e pubblico dell’Università di Catania. Le conclusioni saranno invece curate dall’on. Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. Nel presentare l’iniziativa, il segretario provinciale Giancarlo Cugnata sottolinea: «Questo appuntamento nasce per dare ai nostri iscritti e simpatizzanti gli strumenti necessari per comprendere a fondo il significato del referendum e le ragioni del Sì. È un momento di confronto aperto, utile a formarsi un’opinione consapevole su un tema che riguarda il funzionamento della giustizia e, di conseguenza, la vita democratica del Paese». Parteciperanno i sindaci di Ispica, Modica e Ragusa oltre agli amministratori di Forza Italia del territorio provinciale.
Durante l’incontro, l’on. Giorgio Mulè offrirà un contributo di analisi e riflessione. In diverse occasioni pubbliche, Mulè ha ricordato che «la giustizia deve essere percepita come giusta, equa e vicina ai cittadini» e che l’obiettivo delle riforme è quello di «rendere più trasparente e responsabile il sistema, garantendo tempi certi e decisioni imparziali». Una posizione che si inserisce nel più ampio impegno di Forza Italia per una giustizia più efficiente e comprensibile. L’incontro di domani rappresenta dunque un’occasione per approfondire contenuti, motivazioni e prospettive legate al referendum, in un clima di dialogo e partecipazione.
1 commento su “Ragusa. Sabato iniziativa di Forza Italia sul prossimo referendum”
Nel frattempo che voi pensate al vostro referendum.
La famiglia di Paolo, ragazzo reso tetraplegico grazie a quattro risorse boldriniane, ad Albenga, si sono visti arrivare dall’ Agenzia delle Entrate un pagamento di 44000€ da pagare, per un risarcimento che non prenderà mai, di un milione e mezzo di euro. Infatti quelle risorse boldriniane sono nullatenenti, e non stanno facendo nessun giorno di carcere, o lavoro per pagare il risarcimento, e neppure espulsi.
Quindi pensate a sistemare questa folle Giustizia, e far pagare chi delinque, non gli onesti.
E rimandate a casa i figli della casa nel bosco.
Neanche agli animali si tolgono i cuccioli alla mamma.
Quindi Prima di cercare i 44000€ alla famiglia di Paolo, che già gli bastano i problemi di avere un tetraplegico per colpa di Quattro (………) risorse Boldriniane, verificate, perché il milione e mezzo di euro di risarcimento, non l’hanno ancora preso, e non lo prenderanno mai. Che vergogna.
Pietro arrirri adesso.