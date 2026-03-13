Ragusa. Sabato iniziativa di Forza Italia sul prossimo referendum

Ragusa, 13 marzo 2026 – La segreteria provinciale di Forza Italia Ragusa, guidata da Giancarlo Cugnata, annuncia un importante appuntamento di approfondimento dedicato al tema del referendum del 22 e 23 marzo, dal titolo “Sì per una Giustizia giusta”. L’incontro si terrà domani, sabato 14 marzo, alle 10, presso il Savini Bar Ristorante in contrada Mugno, a Ragusa.

L’iniziativa è rivolta a iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati, con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e di informazione su una tematica complessa e centrale nel dibattito pubblico nazionale.

A moderare l’incontro sarà Giorgio Liuzzo, responsabile provinciale del quotidiano La Sicilia. L’introduzione è affidata al prof. Antonio Barone, docente di Diritto amministrativo e pubblico dell’Università di Catania. Le conclusioni saranno invece curate dall’on. Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. Nel presentare l’iniziativa, il segretario provinciale Giancarlo Cugnata sottolinea: «Questo appuntamento nasce per dare ai nostri iscritti e simpatizzanti gli strumenti necessari per comprendere a fondo il significato del referendum e le ragioni del Sì. È un momento di confronto aperto, utile a formarsi un’opinione consapevole su un tema che riguarda il funzionamento della giustizia e, di conseguenza, la vita democratica del Paese». Parteciperanno i sindaci di Ispica, Modica e Ragusa oltre agli amministratori di Forza Italia del territorio provinciale.

Durante l’incontro, l’on. Giorgio Mulè offrirà un contributo di analisi e riflessione. In diverse occasioni pubbliche, Mulè ha ricordato che «la giustizia deve essere percepita come giusta, equa e vicina ai cittadini» e che l’obiettivo delle riforme è quello di «rendere più trasparente e responsabile il sistema, garantendo tempi certi e decisioni imparziali». Una posizione che si inserisce nel più ampio impegno di Forza Italia per una giustizia più efficiente e comprensibile. L’incontro di domani rappresenta dunque un’occasione per approfondire contenuti, motivazioni e prospettive legate al referendum, in un clima di dialogo e partecipazione.

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