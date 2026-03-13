Sabato di grande intensità per il Giarratana Volley. La maschile a Paternò, la femminile ospita il Gela

Giarratana, 13 marzo 2026 – Sabato di grande intensità per il Giarratana Volley, che vedrà scendere in campo entrambe le sue formazioni, maschile e femminile, in due match fondamentali per il prosieguo della stagione. La squadra maschile, attualmente seconda in classifica con 39 punti, sarà impegnata in trasferta contro l’Asd Paternò Volley, vicefanalino di coda del campionato. Una gara da affrontare con attenzione, come sottolinea il coach Gianluca Giacchi: «Siamo consapevoli del nostro valore, ma non sottovalutiamo nessuno. Ogni partita è una storia a sé e il nostro obiettivo è mantenere alta la concentrazione e il ritmo. I ragazzi stanno lavorando bene, e vogliamo portare a casa un risultato che ci permetta di restare agganciati alla vetta».

Sul fronte femminile, la squadra si prepara ad accogliere in casa, alle 17, l’Asd Volley Gela Ecoplast, attualmente ultima in classifica. Un’occasione importante per consolidare il percorso e dare spazio anche alle giovani atlete. Il coach Saro Corallo commenta: «Stiamo crescendo partita dopo partita. Domani sarà una gara da affrontare con rispetto per l’avversario, ma anche con la voglia di esprimere il nostro gioco. Le ragazze sono motivate, e il gruppo è compatto. Vogliamo regalare una bella prestazione al nostro pubblico».

A chiudere l’appello è il presidente Salvatore Pagano, che invita la cittadinanza a sostenere la squadra femminile: «Domani giochiamo in casa e avere il calore del pubblico è fondamentale. Invitiamo tutti gli appassionati, le famiglie e i giovani a venire al palazzetto: sarà una festa dello sport, un’occasione per vivere insieme il volley e sostenere le nostre ragazze. Giarratana merita di vivere queste emozioni». Due squadre, un’unica passione: il Giarratana Volley si prepara a vivere un sabato di sport, impegno e comunità. L’appuntamento è fissato.

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