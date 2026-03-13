Il PD scende in piazza: sabato 14 marzo la tappa a Modica Alta per la campagna “Il PD ascolta Modica”

MODICA, 13 Marzo 2026 – Ripartire dal contatto umano, dai quartieri e dalle voci di chi la città la vive ogni giorno. Prosegue senza sosta “Il PD ascolta Modica”, la campagna di prossimità lanciata dal Partito Democratico cittadino per accorciare le distanze tra istituzioni e territorio. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, alle ore 10:00, in Piazza Santa Teresa, nel cuore storico di Modica Alta.

L’iniziativa non è una semplice passerella elettorale, ma un vero e proprio laboratorio di ascolto attivo. L’obiettivo dichiarato dal circolo locale e dal segretario Francesco Stornello è rimettere al centro dell’agenda politica il dialogo diretto con i residenti e gli operatori economici.

La scelta di Piazza Santa Teresa non è casuale: Modica Alta rappresenta una parte vitale, ma spesso fragile, del tessuto urbano. Un quartiere che chiede a gran voce interventi mirati, sicurezza e una visione di sviluppo che ne valorizzi la bellezza storica e la vocazione commerciale.

“Vogliamo confrontarci con la comunità per capire come rendere di nuovo Modica Alta un luogo sereno, sicuro, accogliente e dinamico”, dichiara Francesco Stornello.

“Non si tratta solo di elencare i problemi, ma di immaginare e costruire insieme soluzioni concrete affinché questa parte della città torni a essere un luogo ideale in cui vivere, lavorare e prosperare. Ascoltare chi vive quotidianamente il quartiere è il primo passo fondamentale per tradurre i bisogni in azioni politiche concrete all’interno delle istituzioni”.

Durante l’incontro, i rappresentanti del PD raccoglieranno suggerimenti, criticità e proposte che verranno successivamente elaborate e trasformate in iniziative politiche e amministrative. L’invito è esteso non solo ai residenti, ma anche a tutte le realtà produttive e associative locali: un’occasione per dare voce alle esigenze del quartiere e partecipare attivamente al cambiamento.

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