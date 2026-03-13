Il PD scende in piazza: sabato 14 marzo la tappa a Modica Alta per la campagna “Il PD ascolta Modica”

MODICA, 13 Marzo 2026 – Ripartire dal contatto umano, dai quartieri e dalle voci di chi la città la vive ogni giorno. Prosegue senza sosta “Il PD ascolta Modica”, la campagna di prossimità lanciata dal Partito Democratico cittadino per accorciare le distanze tra istituzioni e territorio. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, alle ore 10:00, in Piazza Santa Teresa, nel cuore storico di Modica Alta.
L’iniziativa non è una semplice passerella elettorale, ma un vero e proprio laboratorio di ascolto attivo. L’obiettivo dichiarato dal circolo locale e dal segretario Francesco Stornello è rimettere al centro dell’agenda politica il dialogo diretto con i residenti e gli operatori economici.
La scelta di Piazza Santa Teresa non è casuale: Modica Alta rappresenta una parte vitale, ma spesso fragile, del tessuto urbano. Un quartiere che chiede a gran voce interventi mirati, sicurezza e una visione di sviluppo che ne valorizzi la bellezza storica e la vocazione commerciale.
“Vogliamo confrontarci con la comunità per capire come rendere di nuovo Modica Alta un luogo sereno, sicuro, accogliente e dinamico”, dichiara Francesco Stornello.
“Non si tratta solo di elencare i problemi, ma di immaginare e costruire insieme soluzioni concrete affinché questa parte della città torni a essere un luogo ideale in cui vivere, lavorare e prosperare. Ascoltare chi vive quotidianamente il quartiere è il primo passo fondamentale per tradurre i bisogni in azioni politiche concrete all’interno delle istituzioni”.
Durante l’incontro, i rappresentanti del PD raccoglieranno suggerimenti, criticità e proposte che verranno successivamente elaborate e trasformate in iniziative politiche e amministrative. L’invito è esteso non solo ai residenti, ma anche a tutte le realtà produttive e associative locali: un’occasione per dare voce alle esigenze del quartiere e partecipare attivamente al cambiamento.
7 commenti su “Il PD scende in piazza: sabato 14 marzo la tappa a Modica Alta per la campagna “Il PD ascolta Modica””
Ma chi volete ascoltare? Realtà produttive? Ma dove? Sono praticamente tutti chiusi, grazie alle vostre mega bollette, e contribuzione alle stelle. snellire la circolazione? si potrebbe iniziare ad aprire via Blandini, chiusa per sempre per volere di qualcuno. E far sparire per sempre quel trenino. Avete iniziato la campagna elettorale? E quindi le recite? I problemi sono tantissimi, e voi siete lontani anni luce dai problemi dei cittadini. Per elencare tutti i problemi Potrei scrivere fino al 2050. Recitate al Garibaldi.
Qualsiasi atleta agonista può saltare il trenino con un balzo.
Per partecipare quale tessera verde devo esibire?
Non si vedono più commenti sensati. Solo Gino che parla del PD a Modica dopo 13 anni che il pd non ha nessuna voce in consiglio comunale e dopo che l’Italia è governata da anni da estrema destra.
Effetti del vaccino 😂
Peppe
Anche se l’articolo è rivolto al PD, Dove ha trovato scritto che mi rivolgo al PD?
Se trova scritto alle vostre mega bollette,
Mi rivolgo a tutti i colori politici, infatti questi problemi le ho scritte anche sulle recite di altri.
Capisco il suo mal di stomaco perché prende batoste su ogni argomento….! Solitamente i sudditi servi schiavi come lei stanno a 90° ubbidisconoe basta, esattamente come i suoi padroni a cui lei lecca il c…..o h 24.
Me ne sbatto del suo giudizio su di me, o sui miei commenti, chiaro?
Non li legga!!
Se non ha capito rilegga di nuovo.
Adesso accuccia, e torni nell’ ovile.
Cordialmente Gino🙋
A breve i commenti di Ciccio, Saru, con il dissesto e debito
Accuccia Peppe