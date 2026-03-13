Modica. “Riconoscersi negli occhi dell’altro”: Scontrino Sospeso rinnova il direttivo per una solidarietà sempre più strutturata

Modica, 13 Marzo 2026 – “La cosa più bella che possa capitarti è guardare l’altro negli occhi e riconoscerti.” Non è solo una frase suggestiva, ma il cuore pulsante di un impegno che dura da sei anni. Con questo spirito di profonda umanità e condivisione, l’associazione Scontrino Sospeso annuncia il rinnovo del proprio consiglio direttivo: una squadra pronta a dare continuità e nuova linfa a un percorso di solidarietà diventato ormai un pilastro del territorio.

Il sodalizio conferma la fiducia alla sua guida, puntando sulla solidità del gruppo storico e sull’integrazione di nuove competenze: riconfermata alla presidenza Alessia Sudano, la cui guida ha segnato la crescita dell’associazione sin dagli esordi. Al suo fianco, la vicepresidente Sonia Giurtarella; restano in carica Valentina Baglieri (segretaria) e Giorgio Moncada (tesoriere), prosegue il mandato di Claudio Fidone.

A rafforzare l’organo di vertice arrivano due figure di rilievo, chiamate a portare professionalità trasversali: la dottoressa Evelyn Terranova e l’avvocato Fabio Borrometi. L’obiettivo è chiaro: attivare procedure strutturate di progettazione e ricerca fondi (fundraising) per garantire stabilità e crescita ai numerosi progetti sociali in cantiere.

Una delle novità più significative di questa nuova fase è l’introduzione degli “associati professionisti”. Si tratta di soci che metteranno le proprie competenze specialistiche a disposizione dell’ente, qualificando le progettualità e garantendo una solidità tecnica fondamentale per affrontare le sfide del Terzo Settore.

In questo mosaico di competenze, non manca il valore del simbolo: confermato come socio onorario Francesco Zocco, presenza affettiva che incarna i valori più autentici di partecipazione e senso di comunità.

“La vera forza di una comunità nasce proprio da questo: riconoscersi negli stessi valori e lavorare insieme per il bene di tutti.”

Scontrino Sospeso non è solo un nome, ma una rete densa che unisce cittadini, volontari e attività commerciali. In sei anni, l’associazione ha dimostrato una straordinaria capacità di intervento, specialmente nelle emergenze: dal supporto alle popolazioni sfollate all’azione tempestiva in favore della comunità di Niscemi.

Dietro ogni intervento ci sono volti e braccia: un ringraziamento speciale va alle volontarie Oriana Vindigni, Antonella Minardo, Carmela Basile e Gloria Poidomani, presenze costanti che rendono possibile la traduzione della solidarietà in azioni concrete quotidiane.

Il nuovo direttivo si appresta ad affrontare questa fase con entusiasmo e spirito di servizio. L’obiettivo resta quello di consolidare il ruolo di Scontrino Sospeso come punto di riferimento per chi attraversa momenti di difficoltà, dimostrando che, quando ci si riconosce negli occhi dell’altro, nessuna sfida è insuperabile.

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