Modica investe sui giovani: presentati lo sportello InfoGiovani e il Punto Locale Eurodesk per tutta la provincia

Modica, 12 marzo 2026 – Si è svolta oggi a Modica la conferenza stampa di presentazione dello sportello InfoGiovani e del Punto Locale Eurodesk, due nuovi servizi dedicati ai giovani del territorio e finalizzati a rafforzare le politiche giovanili e l’accesso alle opportunità formative, lavorative e di mobilità internazionale. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, rappresenta un passo importante per la città di Modica e per l’intera provincia di Ragusa, che potrà contare su un punto di riferimento qualificato per l’informazione e l’orientamento rivolto alle nuove generazioni. Lo sportello InfoGiovani sarà attivo presso la Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo, luogo simbolo di cultura e conoscenza scelto dall’Amministrazione per ospitare uno spazio dedicato all’ascolto, all’informazione e al supporto dei giovani. Gli spazi utilizzati sono quelli comunali della biblioteca, messi a disposizione per creare un punto stabile di incontro e orientamento per ragazze e ragazzi. All’interno dello sportello i giovani potranno ricevere informazioni e assistenza su numerose opportunità: percorsi di formazione, lavoro, volontariato, mobilità internazionale, programmi europei e strumenti di partecipazione attiva alla vita della comunità. Accanto allo sportello InfoGiovani, l’attivazione del Punto Locale Eurodesk rappresenta un elemento di grande valore strategico. Grazie a questo servizio, Modica entra ufficialmente nella rete europea Eurodesk, che fornisce informazioni sui programmi e sulle opportunità promosse dall’Unione Europea per i giovani. Questo permetterà ai ragazzi del territorio di accedere con maggiore facilità a opportunità di studio, tirocini, scambi internazionali e progetti di volontariato europeo. «Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra città e dell’intero territorio», ha dichiarato il Sindaco Maria Monisteri. « Vogliamo che i giovani sappiano che le istituzioni sono al loro fianco e che Modica può diventare sempre più un luogo in cui costruire il proprio futuro». Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro, che ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: «Questo servizio nasce con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di informazione e supporto per i giovani. Lo sportello InfoGiovani e il Punto Eurodesk non sono soltanto un luogo dove ricevere informazioni, ma uno strumento per promuovere partecipazione, cittadinanza attiva e mobilità internazionale. Entrare nella rete Eurodesk significa aprire il nostro territorio alle opportunità europee e accompagnare i giovani nella scoperta di nuove esperienze di crescita personale e professionale». Il progetto è realizzato con il coinvolgimento di diversi referenti e uffici dell’amministrazione comunale. Il dirigente Saro Caccamo, con il supporto di Laura Paternò, mentre Roberta Guccione ricopre il ruolo di referente locale per Eurodesk. L’iniziativa nasce anche dalla volontà dell’amministrazione di investire concretamente nelle politiche giovanili, nella convinzione che sostenere i giovani significhi costruire il futuro sociale, culturale ed economico della comunità. Lo sportello InfoGiovani e il Punto Locale Eurodesk saranno aperti presso la Biblioteca Comunale secondo i seguenti orari:

Martedì, mercoledì e venerdì: dalle 9:00 alle 13:00

dalle Martedì e venerdì: dalle 15:00 alle 18:00

I giovani interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento attraverso i seguenti contatti:

Email: Ragusa.provincia@eurodesk.eu

Email: Infogiovanimodica@comune.modica.rg.it

Email: Politichegiovanili@comune.modica.rg.it

Telefono: 351 7853380

Siti web: Infogiovanimodica.it – Eurodesk.it

Per rimanere aggiornati su opportunità, bandi, scambi internazionali ed eventi dedicati ai giovani è possibile seguire le pagine social:

InfogiovaniModica

EurodeskRagusa

Con l’attivazione di questi servizi, – conclude l’assessore Cannizzaro – Modica diventa così un punto di riferimento per tutta la provincia di Ragusa nell’ambito dell’informazione e dell’orientamento giovanile, rafforzando il proprio impegno verso le nuove generazioni e la loro crescita personale e professionale.

