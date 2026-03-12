Promozione. Sabato il Santa Croce Calcio anticipa la trasferta sul campo dell’Akragas

Santa Croce Camerina, 12 marzo 2026 – Il Santa Croce Calcio di mister Fabio Campanaro giocherà in anticipo, sabato pomeriggio, contro la corazzata Akragas allenata da Sebi Catania.

La gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Promozione, segna l’inizio del rush finale del torneo, giacché oramai mancano solo cinque partite alla fine della competizione.

Entrambe le compagini sono in piena lotta per i propri obiettivi: gli agrigentini sono in piena bagarre per tentare di raggiungere la capolista Priolo che dista solo quattro lunghezze e il Santa Croce deve fare punti per non perdere la possibilità di partecipare ai play off.

Proprio in quest’ottica la società Santa Croce Soccer ASD ha accolto con soddisfazione la decisione del Giudice Sportivo, che ha riconosciuto l’errore tecnico arbitrale verificatosi nella gara contro la Sommatinese Calcio ( il direttore di gara aveva espulso erroneamente per doppia ammonizione il calciatore Golisano, attribuendogli una seconda sanzione che era stata sancita a un altro giocatore) accogliendo il ricorso presentato dalla società e disponendo la ripetizione della partita.

I biancazzurri così potranno contare su un’altra chance e magari riparare alla brutta sconfitta subita sul campo nisseno.

Ma intanto c’è da affrontare l’Akragas che sul proprio terreno di gioco non concede quasi mai nulla ed è proprio sul quel “quasi” che mister Campanaro spera di poter raccogliere qualche punticino da mettere nel carniere.

L’allenatore biancazzurro potrà contare nuovamente su Yahya Dramé, Alma e Golisano che hanno scontato le squalifiche e avrà a disposizione sin dall’inizio anche Garufi che è guarito dall’infortunio.

Mister Campanaro avrà anche una nuova pedina sul proprio scacchiere visto che è arrivato il trasferimento del giovane centrocampista santacrocese doc Alessio Iozzia classe 2008 che arriva dal Ragusa calcio.

Saranno assenti, invece, capitan Mangione( squalificato) e gli infortunati Javadov e Assenza.

La gara si disputerà sabato pomeriggio allo stadio comunale di Aragona e avrà inizio alle ore 15.30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Carlo Aneli della sezione arbitrale di Palermo che sarà collaborato dal signor Lorenzo Poma e dalla signora Martina Iannazzo entrambi della sezione arbitrale di Trapani.

