  • 12 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Marzo 2026 -
Pozzallo | Sindacale

La Cna si prepara a inaugurare domani la nuova sede di Pozzallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 12 marzo 2026 – La Cna amplia la propria rete territoriale e si prepara a inaugurare domani, venerdì 13 marzo alle 18, la nuova sede di Pozzallo, in via dell’Arno 1, angolo via Mazzini. Un momento significativo non solo per l’associazione territoriale, ma anche per l’intero sistema Cna, che vede in questa apertura un passo concreto verso una presenza più capillare, vicina e attenta alle esigenze delle comunità locali.
Particolarmente rilevante sarà la partecipazione della Cna Pensionati, che con i suoi vertici provinciali — il presidente Giuseppe Distefano e il segretario Giovanni Brancati — e con il segretario regionale Mario Filippello, testimonierà il ruolo fondamentale che la componente senior dell’associazione svolge nel mantenere vivo il legame con il territorio, custodendo memoria, valori e competenze che continuano a essere un patrimonio prezioso per le nuove generazioni di artigiani e imprenditori.
La giornata si aprirà con un’iniziativa dedicata all’area sociale presso la Società Operaia, prima di procedere all’inaugurazione ufficiale della sede. A fare gli onori di casa saranno il presidente territoriale Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, che accoglieranno dirigenti nazionali e autorità locali, tra cui il segretario nazionale Cna Pensionati Mario Pagani, il vicepresidente nazionale Cna Nello Battiato e il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.
In una dichiarazione congiunta, Roccuzzo e Caccamo hanno espresso grande soddisfazione per questo nuovo traguardo, sottolineando la portata strategica dell’iniziativa: «L’apertura della sede Cna di Pozzallo rappresenta un investimento concreto sulle persone e sulle imprese che animano questa città. Vogliamo essere presenti dove ci sono i bisogni, dove c’è voglia di crescere, dove il tessuto produttivo chiede supporto e competenze. Questa sede sarà un presidio di ascolto, di servizi qualificati e di opportunità per artigiani, commercianti, professionisti e famiglie». Guardando al futuro, Roccuzzo e Caccamo hanno ribadito l’impegno dell’associazione nel costruire una rete territoriale solida e inclusiva: «L’inaugurazione di domani non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che intendiamo condividere con istituzioni, imprese, cittadini e con tutte le componenti della Cna. Sarà un’occasione per incontrarci, confrontarci e immaginare insieme nuovi progetti. La presenza dei dirigenti nazionali e delle autorità locali testimonia l’importanza di questo passo».

© Riproduzione riservata
593981

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube