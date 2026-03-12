La Cna si prepara a inaugurare domani la nuova sede di Pozzallo

Pozzallo, 12 marzo 2026 – La Cna amplia la propria rete territoriale e si prepara a inaugurare domani, venerdì 13 marzo alle 18, la nuova sede di Pozzallo, in via dell’Arno 1, angolo via Mazzini. Un momento significativo non solo per l’associazione territoriale, ma anche per l’intero sistema Cna, che vede in questa apertura un passo concreto verso una presenza più capillare, vicina e attenta alle esigenze delle comunità locali.

Particolarmente rilevante sarà la partecipazione della Cna Pensionati, che con i suoi vertici provinciali — il presidente Giuseppe Distefano e il segretario Giovanni Brancati — e con il segretario regionale Mario Filippello, testimonierà il ruolo fondamentale che la componente senior dell’associazione svolge nel mantenere vivo il legame con il territorio, custodendo memoria, valori e competenze che continuano a essere un patrimonio prezioso per le nuove generazioni di artigiani e imprenditori.

La giornata si aprirà con un’iniziativa dedicata all’area sociale presso la Società Operaia, prima di procedere all’inaugurazione ufficiale della sede. A fare gli onori di casa saranno il presidente territoriale Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, che accoglieranno dirigenti nazionali e autorità locali, tra cui il segretario nazionale Cna Pensionati Mario Pagani, il vicepresidente nazionale Cna Nello Battiato e il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

In una dichiarazione congiunta, Roccuzzo e Caccamo hanno espresso grande soddisfazione per questo nuovo traguardo, sottolineando la portata strategica dell’iniziativa: «L’apertura della sede Cna di Pozzallo rappresenta un investimento concreto sulle persone e sulle imprese che animano questa città. Vogliamo essere presenti dove ci sono i bisogni, dove c’è voglia di crescere, dove il tessuto produttivo chiede supporto e competenze. Questa sede sarà un presidio di ascolto, di servizi qualificati e di opportunità per artigiani, commercianti, professionisti e famiglie». Guardando al futuro, Roccuzzo e Caccamo hanno ribadito l’impegno dell’associazione nel costruire una rete territoriale solida e inclusiva: «L’inaugurazione di domani non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che intendiamo condividere con istituzioni, imprese, cittadini e con tutte le componenti della Cna. Sarà un’occasione per incontrarci, confrontarci e immaginare insieme nuovi progetti. La presenza dei dirigenti nazionali e delle autorità locali testimonia l’importanza di questo passo».

