Modica, alla Bottega Casa don Puglisi un viaggio musicale negli anni ’60 con le canzoni di Bob Dylan

Modica, 12 marzo 2026 – Un incontro tra musica, memoria e impegno civile per raccontare una delle stagioni più intense della storia contemporanea. Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18.00, alla Bottega Casa don Puglisi di Modica (Corso Umberto 160) si terrà l’iniziativa “Canzoni per la pace e per i diritti civili. Bob Dylan e gli anni ’60”. Protagonisti dell’appuntamento saranno Giancarlo Poidomani, voce narrante e chitarra, e Daniele Catrame, chitarra solista. Attraverso racconti, letture e musica dal vivo, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che ripercorre il clima culturale e politico degli anni Sessanta, segnati dalle lotte per i diritti civili, dal movimento pacifista e da profondi cambiamenti sociali. Le canzoni di Bob Dylan rappresentarono in quegli anni la voce di un’intera generazione. Brani diventati simbolo come Blowin’ in the Wind e The Times They Are A-Changin’ seppero interpretare le aspirazioni di chi chiedeva pace, giustizia e uguaglianza. «How many times must a man turn his head / pretending he just doesn’t see?», canta Dylan in uno dei suoi versi più celebri: una domanda che attraversa il tempo e continua a interrogare le coscienze di fronte alle ingiustizie e all’indifferenza. L’incontro intende offrire non solo un momento musicale, ma anche un’occasione di riflessione sul ruolo della canzone d’autore come strumento di denuncia e di cambiamento sociale. Un viaggio tra parole e musica per riscoprire l’attualità del messaggio di Dylan e di una stagione storica che ha lasciato un segno profondo nella cultura contemporanea. Un appuntamento aperto a tutti, per ascoltare, ricordare e riflettere su come la musica possa diventare voce di libertà e di speranza.

