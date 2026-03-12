È deceduta Enrica Bonaccorti, attrice e conduttrice, volto amato della tv: da ‘Pronto, chi gioca?’ a ‘Non è la Rai’

Roma, 12 Marzo 2026 – E’ morta Enrica Bonacvorti. Aveva 76 anni e meno di un anno fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X.

Conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice, Enrica Bonaccorti è stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. Per Domenico Modugno ha scritto ad esempio il testo del celebre brano La lontananza. Ha esordito come attrice di teatro, di cinema e di prosa. Il grande successo è arrivato negli anni Ottanta in Rai con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata a Fininvest, ha condotto anche la prima edizione di Non è la Rai.

Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, si era chiusa in un totale silenzio. Poi la condivisione del suo percorso di cura sui social e in alcune interviste televisive.

Precedentemente, nel settembre 2023, aveva condiviso la notizia dell’operazione a cuore aperto alla quale si era dovuta sottoporre, con l’inserimento di 4 bypass. Anche in quell’occasione la raccomandazione era stata “Controllatevi quanto più potete!”.

Il dolore di Mara Venier: “Enrica mia, sarai sempre con me”

“Enrica mia, sarai sempre con me” con un emoticon che piange e un cuore spezzato. E’ il messaggio con cui Mara Venier ricorda l’amica Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi all’età di 76 anni, pubblicando su Instagram una foto che le ritrae insieme sorridenti. (ANSA)