Modica, futuro del Tribunale: convocato vertice a Palazzo San Domenico

Modica, 12 Marzo 2026 – Si riaccendono i riflettori sulla questione del presidio giudiziario cittadino. Per martedì prossimo, alle 19:30, è stata ufficialmente indetta una riunione presso la sede del Comune di Modica per fare il punto sulle strategie di riapertura e mantenimento della struttura.

All’incontro prenderanno parte le massime cariche cittadine e i rappresentanti del fronte per la giustizia locale: il sindaco, Maria Monisteri, la Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo; l’on. Ignazio Abbate; i

rappresentanti del Comitato Pro Tribunale di Modica.

Al centro del dibattito ci sarà il coordinamento delle prossime azioni legali e politiche per ottenere il ripristino pieno degli uffici giudiziari, un tema da anni al centro delle rivendicazioni del territorio modicano per garantire ai cittadini un accesso alla giustizia più prossimo e funzionale.

L’incontro di martedì sera segna un passaggio cruciale per compattare il fronte istituzionale e civico in vista dei prossimi confronti regionali e nazionali.

Salva