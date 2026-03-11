Fratelli d’Italia candida Tonino Cafisi a sindaco di Ispica, lunedì la presentazione

Ispica, 11 marzo 2026 – Il panorama politico di Ispica si delinea con maggiore chiarezza dopo la decisione ufficiale assunta dal circolo locale di Fratelli d’Italia. Al termine di un confronto definito ampio e partecipato, il partito ha designato all’unanimità Tonino Cafisi come candidato alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative. Si tratta di una scelta che i vertici del circolo descrivono come chiara e convinta, nata dalla volontà condivisa di offrire alla città una guida forte, credibile e profondamente legata alle dinamiche del territorio.

La candidatura di Cafisi non rappresenta solo una mossa locale, ma gode già del pieno sostegno dei vertici provinciali del partito. Questo avallo sottolinea la solidità e la prospettiva politica di un progetto amministrativo che punta a incidere profondamente sul futuro della comunità ispicese. Nelle ultime settimane, Fratelli d’Italia ha lavorato intensamente per tentare di costruire una sintesi unitaria all’interno del perimetro del centrodestra. Il confronto con gli alleati è stato descritto come intenso e sincero, portato avanti con il fermo convincimento che l’unità rappresenti il valore aggiunto necessario per presentare una proposta politica autorevole e realmente competitiva.

Tuttavia, con l’ufficializzazione di Cafisi, Fratelli d’Italia sceglie di passare alla fase operativa, proponendo con determinazione il proprio nome alla città. Il partito lancia un appello esplicito alle altre forze moderate e di centrodestra, con l’auspicio che possano convergere attorno a questo progetto comune. L’obiettivo dichiarato è quello di inaugurare una nuova stagione amministrativa che metta al centro la concretezza, la partecipazione e lo sviluppo, partendo da un programma che nasce dall’ascolto quotidiano delle istanze dei cittadini.

Il momento del debutto ufficiale è già fissato sul calendario. La presentazione del candidato sindaco si terrà lunedì 16 marzo alle ore 18:00, durante una conferenza stampa organizzata presso la sede del circolo di Fratelli d’Italia in Corso Umberto. L’importanza dell’appuntamento è rimarcata dalla presenza annunciata dei rappresentanti della deputazione regionale e nazionale, un segnale della grande attenzione che i vertici del partito riservano alla sfida elettorale di Ispica. Resta ora da capire come reagiranno le altre sigle della coalizione, in un momento in cui il centrodestra si presenta ancora a ranghi sparsi.

